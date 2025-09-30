- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GROY-WT: Gold Royalty Corp.
A taxa do GROY-WT para hoje mudou para -6.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.7400 e o mais alto foi 1.9400.
Veja a dinâmica do par de moedas Gold Royalty Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GROY-WT hoje?
Hoje Gold Royalty Corp. (GROY-WT) está avaliado em 1.7401. O instrumento é negociado dentro de -6.45%, o fechamento de ontem foi 1.8600, e o volume de negociação atingiu 28. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GROY-WT em tempo real.
As ações de Gold Royalty Corp. pagam dividendos?
Atualmente Gold Royalty Corp. está avaliado em 1.7401. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 521.24% e USD. Monitore os movimentos de GROY-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GROY-WT?
Você pode comprar ações de Gold Royalty Corp. (GROY-WT) pelo preço atual 1.7401. Ordens geralmente são executadas perto de 1.7401 ou 1.7431, enquanto 28 e -6.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GROY-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GROY-WT?
Investir em Gold Royalty Corp. envolve considerar a faixa anual 0.2001 - 1.9400 e o preço atual 1.7401. Muitos comparam 11.19% e 623.84% antes de enviar ordens em 1.7401 ou 1.7431. Estude as mudanças diárias de preço de GROY-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Gold Royalty Corp.?
O maior preço de Gold Royalty Corp. (GROY-WT) no último ano foi 1.9400. As ações oscilaram bastante dentro de 0.2001 - 1.9400, e a comparação com 1.8600 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Gold Royalty Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Gold Royalty Corp.?
O menor preço de Gold Royalty Corp. (GROY-WT) no ano foi 0.2001. A comparação com o preço atual 1.7401 e 0.2001 - 1.9400 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GROY-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GROY-WT?
No passado Gold Royalty Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.8600 e 521.24% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 1.8600
- Open
- 1.8550
- Bid
- 1.7401
- Ask
- 1.7431
- Low
- 1.7400
- High
- 1.9400
- Volume
- 28
- Mudança diária
- -6.45%
- Mudança mensal
- 11.19%
- Mudança de 6 meses
- 623.84%
- Mudança anual
- 521.24%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4