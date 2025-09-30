CotaçõesSeções
Moedas / GROY-WT
Voltar para Ações

GROY-WT: Gold Royalty Corp.

1.7401 USD 0.1199 (6.45%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GROY-WT para hoje mudou para -6.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.7400 e o mais alto foi 1.9400.

Veja a dinâmica do par de moedas Gold Royalty Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de GROY-WT hoje?

Hoje Gold Royalty Corp. (GROY-WT) está avaliado em 1.7401. O instrumento é negociado dentro de -6.45%, o fechamento de ontem foi 1.8600, e o volume de negociação atingiu 28. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GROY-WT em tempo real.

As ações de Gold Royalty Corp. pagam dividendos?

Atualmente Gold Royalty Corp. está avaliado em 1.7401. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 521.24% e USD. Monitore os movimentos de GROY-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de GROY-WT?

Você pode comprar ações de Gold Royalty Corp. (GROY-WT) pelo preço atual 1.7401. Ordens geralmente são executadas perto de 1.7401 ou 1.7431, enquanto 28 e -6.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GROY-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de GROY-WT?

Investir em Gold Royalty Corp. envolve considerar a faixa anual 0.2001 - 1.9400 e o preço atual 1.7401. Muitos comparam 11.19% e 623.84% antes de enviar ordens em 1.7401 ou 1.7431. Estude as mudanças diárias de preço de GROY-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Gold Royalty Corp.?

O maior preço de Gold Royalty Corp. (GROY-WT) no último ano foi 1.9400. As ações oscilaram bastante dentro de 0.2001 - 1.9400, e a comparação com 1.8600 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Gold Royalty Corp. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Gold Royalty Corp.?

O menor preço de Gold Royalty Corp. (GROY-WT) no ano foi 0.2001. A comparação com o preço atual 1.7401 e 0.2001 - 1.9400 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GROY-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de GROY-WT?

No passado Gold Royalty Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.8600 e 521.24% após os eventos corporativos.

Faixa diária
1.7400 1.9400
Faixa anual
0.2001 1.9400
Fechamento anterior
1.8600
Open
1.8550
Bid
1.7401
Ask
1.7431
Low
1.7400
High
1.9400
Volume
28
Mudança diária
-6.45%
Mudança mensal
11.19%
Mudança de 6 meses
623.84%
Mudança anual
521.24%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4