GROY-WT: Gold Royalty Corp.
El tipo de cambio de GROY-WT de hoy ha cambiado un -6.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.7400, mientras que el máximo ha alcanzado 1.9400.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gold Royalty Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GROY-WT hoy?
Gold Royalty Corp. (GROY-WT) se evalúa hoy en 1.7401. El instrumento se negocia dentro de -6.45%; el cierre de ayer ha sido 1.8600 y el volumen comercial ha alcanzado 28. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GROY-WT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Gold Royalty Corp.?
Gold Royalty Corp. se evalúa actualmente en 1.7401. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 521.24% y USD. Monitoree los movimientos de GROY-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GROY-WT?
Puede comprar acciones de Gold Royalty Corp. (GROY-WT) al precio actual de 1.7401. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 1.7401 o 1.7431, mientras que 28 y -6.19% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GROY-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GROY-WT?
Invertir en Gold Royalty Corp. implica tener en cuenta el rango anual 0.2001 - 1.9400 y el precio actual 1.7401. Muchos comparan 11.19% y 623.84% antes de colocar órdenes en 1.7401 o 1.7431. Estudie los cambios diarios de precios de GROY-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Gold Royalty Corp.?
El precio más alto de Gold Royalty Corp. (GROY-WT) en el último año ha sido 1.9400. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.2001 - 1.9400, una comparación con 1.8600 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Gold Royalty Corp. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Gold Royalty Corp.?
El precio más bajo de Gold Royalty Corp. (GROY-WT) para el año ha sido 0.2001. La comparación con los actuales 1.7401 y 0.2001 - 1.9400 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GROY-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GROY-WT?
En el pasado, Gold Royalty Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 1.8600 y 521.24% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 1.8600
- Open
- 1.8550
- Bid
- 1.7401
- Ask
- 1.7431
- Low
- 1.7400
- High
- 1.9400
- Volumen
- 28
- Cambio diario
- -6.45%
- Cambio mensual
- 11.19%
- Cambio a 6 meses
- 623.84%
- Cambio anual
- 521.24%
