GROY-WT: Gold Royalty Corp.
Курс GROY-WT за сегодня изменился на 4.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.8550, а максимальная — 1.9400.
Следите за динамикой Gold Royalty Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GROY-WT сегодня?
Gold Royalty Corp. (GROY-WT) сегодня оценивается на уровне 1.9400. Инструмент торгуется в пределах 4.30%, вчерашнее закрытие составило 1.8600, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GROY-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gold Royalty Corp.?
Gold Royalty Corp. в настоящее время оценивается в 1.9400. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 592.61% и USD. Отслеживайте движения GROY-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции GROY-WT?
Вы можете купить акции Gold Royalty Corp. (GROY-WT) по текущей цене 1.9400. Ордера обычно размещаются около 1.9400 или 1.9430, тогда как 26 и 4.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GROY-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GROY-WT?
Инвестирование в Gold Royalty Corp. предполагает учет годового диапазона 0.2001 - 1.9400 и текущей цены 1.9400. Многие сравнивают 23.96% и 706.99% перед размещением ордеров на 1.9400 или 1.9430. Изучайте ежедневные изменения цены GROY-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Gold Royalty Corp.?
Самая высокая цена Gold Royalty Corp. (GROY-WT) за последний год составила 1.9400. Акции заметно колебались в пределах 0.2001 - 1.9400, сравнение с 1.8600 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gold Royalty Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Gold Royalty Corp.?
Самая низкая цена Gold Royalty Corp. (GROY-WT) за год составила 0.2001. Сравнение с текущими 1.9400 и 0.2001 - 1.9400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GROY-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GROY-WT?
В прошлом Gold Royalty Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.8600 и 592.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.8600
- Open
- 1.8550
- Bid
- 1.9400
- Ask
- 1.9430
- Low
- 1.8550
- High
- 1.9400
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 4.30%
- Месячное изменение
- 23.96%
- 6-месячное изменение
- 706.99%
- Годовое изменение
- 592.61%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%