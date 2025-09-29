КотировкиРазделы
GROY-WT: Gold Royalty Corp.

1.9400 USD 0.0800 (4.30%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GROY-WT за сегодня изменился на 4.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.8550, а максимальная — 1.9400.

Следите за динамикой Gold Royalty Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.8550 1.9400
Годовой диапазон
0.2001 1.9400
Предыдущее закрытие
1.8600
Open
1.8550
Bid
1.9400
Ask
1.9430
Low
1.8550
High
1.9400
Объем
26
Дневное изменение
4.30%
Месячное изменение
23.96%
6-месячное изменение
706.99%
Годовое изменение
592.61%
