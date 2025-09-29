GROY-WT: Gold Royalty Corp.
今日GROY-WT汇率已更改-6.45%。当日，交易品种以低点1.7400和高点1.9400进行交易。
关注Gold Royalty Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
GROY-WT股票今天的价格是多少？
Gold Royalty Corp.股票今天的定价为1.7401。它在-6.45%范围内交易，昨天的收盘价为1.8600，交易量达到28。GROY-WT的实时价格图表显示了这些更新。
Gold Royalty Corp.股票是否支付股息？
Gold Royalty Corp.目前的价值为1.7401。股息政策取决于公司，而投资者也会关注521.24%和USD。实时查看图表以跟踪GROY-WT走势。
如何购买GROY-WT股票？
您可以以1.7401的当前价格购买Gold Royalty Corp.股票。订单通常设置在1.7401或1.7431附近，而28和-6.19%显示市场活动。立即关注GROY-WT的实时图表更新。
如何投资GROY-WT股票？
投资Gold Royalty Corp.需要考虑年度范围0.2001 - 1.9400和当前价格1.7401。许多人在以1.7401或1.7431下订单之前，会比较11.19%和。实时查看GROY-WT价格图表，了解每日变化。
Gold Royalty Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Gold Royalty Corp.的最高价格是1.9400。在0.2001 - 1.9400内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gold Royalty Corp.的绩效。
Gold Royalty Corp.股票的最低价格是多少？
Gold Royalty Corp.（GROY-WT）的最低价格为0.2001。将其与当前的1.7401和0.2001 - 1.9400进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GROY-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GROY-WT股票是什么时候拆分的？
Gold Royalty Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.8600和521.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.8600
- 开盘价
- 1.8550
- 卖价
- 1.7401
- 买价
- 1.7431
- 最低价
- 1.7400
- 最高价
- 1.9400
- 交易量
- 28
- 日变化
- -6.45%
- 月变化
- 11.19%
- 6个月变化
- 623.84%
- 年变化
- 521.24%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值