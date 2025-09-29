GROY-WT股票今天的价格是多少？ Gold Royalty Corp.股票今天的定价为1.7401。它在-6.45%范围内交易，昨天的收盘价为1.8600，交易量达到28。GROY-WT的实时价格图表显示了这些更新。

Gold Royalty Corp.股票是否支付股息？ Gold Royalty Corp.目前的价值为1.7401。股息政策取决于公司，而投资者也会关注521.24%和USD。实时查看图表以跟踪GROY-WT走势。

如何购买GROY-WT股票？ 您可以以1.7401的当前价格购买Gold Royalty Corp.股票。订单通常设置在1.7401或1.7431附近，而28和-6.19%显示市场活动。立即关注GROY-WT的实时图表更新。

如何投资GROY-WT股票？ 投资Gold Royalty Corp.需要考虑年度范围0.2001 - 1.9400和当前价格1.7401。许多人在以1.7401或1.7431下订单之前，会比较11.19%和。实时查看GROY-WT价格图表，了解每日变化。

Gold Royalty Corp.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Gold Royalty Corp.的最高价格是1.9400。在0.2001 - 1.9400内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gold Royalty Corp.的绩效。

Gold Royalty Corp.股票的最低价格是多少？ Gold Royalty Corp.（GROY-WT）的最低价格为0.2001。将其与当前的1.7401和0.2001 - 1.9400进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GROY-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。