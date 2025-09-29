报价部分
GROY-WT: Gold Royalty Corp.

1.7401 USD 0.1199 (6.45%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GROY-WT汇率已更改-6.45%。当日，交易品种以低点1.7400和高点1.9400进行交易。

关注Gold Royalty Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GROY-WT股票今天的价格是多少？

Gold Royalty Corp.股票今天的定价为1.7401。它在-6.45%范围内交易，昨天的收盘价为1.8600，交易量达到28。GROY-WT的实时价格图表显示了这些更新。

Gold Royalty Corp.股票是否支付股息？

Gold Royalty Corp.目前的价值为1.7401。股息政策取决于公司，而投资者也会关注521.24%和USD。实时查看图表以跟踪GROY-WT走势。

如何购买GROY-WT股票？

您可以以1.7401的当前价格购买Gold Royalty Corp.股票。订单通常设置在1.7401或1.7431附近，而28和-6.19%显示市场活动。立即关注GROY-WT的实时图表更新。

如何投资GROY-WT股票？

投资Gold Royalty Corp.需要考虑年度范围0.2001 - 1.9400和当前价格1.7401。许多人在以1.7401或1.7431下订单之前，会比较11.19%和。实时查看GROY-WT价格图表，了解每日变化。

Gold Royalty Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Gold Royalty Corp.的最高价格是1.9400。在0.2001 - 1.9400内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gold Royalty Corp.的绩效。

Gold Royalty Corp.股票的最低价格是多少？

Gold Royalty Corp.（GROY-WT）的最低价格为0.2001。将其与当前的1.7401和0.2001 - 1.9400进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GROY-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GROY-WT股票是什么时候拆分的？

Gold Royalty Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.8600和521.24%中可见。

日范围
1.7400 1.9400
年范围
0.2001 1.9400
前一天收盘价
1.8600
开盘价
1.8550
卖价
1.7401
买价
1.7431
最低价
1.7400
最高价
1.9400
交易量
28
日变化
-6.45%
月变化
11.19%
6个月变化
623.84%
年变化
521.24%
