GROY-WT: Gold Royalty Corp.

1.7401 USD 0.1199 (6.45%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GROY-WT hat sich für heute um -6.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.7400 bis zu einem Hoch von 1.9400 gehandelt.

Verfolgen Sie die Gold Royalty Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von GROY-WT heute?

Die Aktie von Gold Royalty Corp. (GROY-WT) notiert heute bei 1.7401. Sie wird innerhalb einer Spanne von -6.45% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1.8600 und das Handelsvolumen erreichte 28. Das Live-Chart von GROY-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie GROY-WT Dividenden?

Gold Royalty Corp. wird derzeit mit 1.7401 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 521.24% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GROY-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich GROY-WT-Aktien?

Sie können Aktien von Gold Royalty Corp. (GROY-WT) zum aktuellen Kurs von 1.7401 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.7401 oder 1.7431 platziert, während 28 und -6.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GROY-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in GROY-WT-Aktien?

Bei einer Investition in Gold Royalty Corp. müssen die jährliche Spanne 0.2001 - 1.9400 und der aktuelle Kurs 1.7401 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 11.19% und 623.84%, bevor sie Orders zu 1.7401 oder 1.7431 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GROY-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Gold Royalty Corp.?

Der höchste Kurs von Gold Royalty Corp. (GROY-WT) im vergangenen Jahr lag bei 1.9400. Innerhalb von 0.2001 - 1.9400 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1.8600 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Gold Royalty Corp. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Gold Royalty Corp.?

Der niedrigste Kurs von Gold Royalty Corp. (GROY-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.2001. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.7401 und der Spanne 0.2001 - 1.9400 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GROY-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von GROY-WT statt?

Gold Royalty Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1.8600 und 521.24% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
1.7400 1.9400
Jahresspanne
0.2001 1.9400
Vorheriger Schlusskurs
1.8600
Eröffnung
1.8550
Bid
1.7401
Ask
1.7431
Tief
1.7400
Hoch
1.9400
Volumen
28
Tagesänderung
-6.45%
Monatsänderung
11.19%
6-Monatsänderung
623.84%
Jahresänderung
521.24%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4