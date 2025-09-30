- Übersicht
GROY-WT: Gold Royalty Corp.
Der Wechselkurs von GROY-WT hat sich für heute um -6.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.7400 bis zu einem Hoch von 1.9400 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gold Royalty Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GROY-WT heute?
Die Aktie von Gold Royalty Corp. (GROY-WT) notiert heute bei 1.7401. Sie wird innerhalb einer Spanne von -6.45% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1.8600 und das Handelsvolumen erreichte 28. Das Live-Chart von GROY-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GROY-WT Dividenden?
Gold Royalty Corp. wird derzeit mit 1.7401 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 521.24% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GROY-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich GROY-WT-Aktien?
Sie können Aktien von Gold Royalty Corp. (GROY-WT) zum aktuellen Kurs von 1.7401 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.7401 oder 1.7431 platziert, während 28 und -6.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GROY-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GROY-WT-Aktien?
Bei einer Investition in Gold Royalty Corp. müssen die jährliche Spanne 0.2001 - 1.9400 und der aktuelle Kurs 1.7401 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 11.19% und 623.84%, bevor sie Orders zu 1.7401 oder 1.7431 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GROY-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Gold Royalty Corp.?
Der höchste Kurs von Gold Royalty Corp. (GROY-WT) im vergangenen Jahr lag bei 1.9400. Innerhalb von 0.2001 - 1.9400 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1.8600 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Gold Royalty Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Gold Royalty Corp.?
Der niedrigste Kurs von Gold Royalty Corp. (GROY-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.2001. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.7401 und der Spanne 0.2001 - 1.9400 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GROY-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GROY-WT statt?
Gold Royalty Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1.8600 und 521.24% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.8600
- Eröffnung
- 1.8550
- Bid
- 1.7401
- Ask
- 1.7431
- Tief
- 1.7400
- Hoch
- 1.9400
- Volumen
- 28
- Tagesänderung
- -6.45%
- Monatsänderung
- 11.19%
- 6-Monatsänderung
- 623.84%
- Jahresänderung
- 521.24%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4