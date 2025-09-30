- Aperçu
GROY-WT: Gold Royalty Corp.
Le taux de change de GROY-WT a changé de -6.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.7400 et à un maximum de 1.9400.
Suivez la dynamique Gold Royalty Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GROY-WT aujourd'hui ?
L'action Gold Royalty Corp. est cotée à 1.7401 aujourd'hui. Elle se négocie dans -6.45%, a clôturé hier à 1.8600 et son volume d'échange a atteint 28. Le graphique en temps réel du cours de GROY-WT présente ces mises à jour.
L'action Gold Royalty Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Gold Royalty Corp. est actuellement valorisé à 1.7401. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 521.24% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GROY-WT.
Comment acheter des actions GROY-WT ?
Vous pouvez acheter des actions Gold Royalty Corp. au cours actuel de 1.7401. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1.7401 ou de 1.7431, le 28 et le -6.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GROY-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GROY-WT ?
Investir dans Gold Royalty Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.2001 - 1.9400 et le prix actuel 1.7401. Beaucoup comparent 11.19% et 623.84% avant de passer des ordres à 1.7401 ou 1.7431. Consultez le graphique du cours de GROY-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Gold Royalty Corp. ?
Le cours le plus élevé de Gold Royalty Corp. l'année dernière était 1.9400. Au cours de 0.2001 - 1.9400, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1.8600 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Gold Royalty Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Gold Royalty Corp. ?
Le cours le plus bas de Gold Royalty Corp. (GROY-WT) sur l'année a été 0.2001. Sa comparaison avec 1.7401 et 0.2001 - 1.9400 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GROY-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GROY-WT a-t-elle été divisée ?
Gold Royalty Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1.8600 et 521.24% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 1.8600
- Ouverture
- 1.8550
- Bid
- 1.7401
- Ask
- 1.7431
- Plus Bas
- 1.7400
- Plus Haut
- 1.9400
- Volume
- 28
- Changement quotidien
- -6.45%
- Changement Mensuel
- 11.19%
- Changement à 6 Mois
- 623.84%
- Changement Annuel
- 521.24%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4