GROY-WT: Gold Royalty Corp.
GROY-WTの今日の為替レートは、-6.45%変化しました。日中、通貨は1あたり1.7400の安値と1.9400の高値で取引されました。
Gold Royalty Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
GROY-WT株の現在の価格は？
Gold Royalty Corp.の株価は本日1.7401です。-6.45%内で取引され、前日の終値は1.8600、取引量は28に達しました。GROY-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Gold Royalty Corp.の株は配当を出しますか？
Gold Royalty Corp.の現在の価格は1.7401です。配当方針は会社によりますが、投資家は521.24%やUSDにも注目します。GROY-WTの動きはライブチャートで確認できます。
GROY-WT株を買う方法は？
Gold Royalty Corp.の株は現在1.7401で購入可能です。注文は通常1.7401または1.7431付近で行われ、28や-6.19%が市場の動きを示します。GROY-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
GROY-WT株に投資する方法は？
Gold Royalty Corp.への投資では、年間の値幅0.2001 - 1.9400と現在の1.7401を考慮します。注文は多くの場合1.7401や1.7431で行われる前に、11.19%や623.84%と比較されます。GROY-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Gold Royalty Corp.の株の最高値は？
Gold Royalty Corp.の過去1年の最高値は1.9400でした。0.2001 - 1.9400内で株価は大きく変動し、1.8600と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Gold Royalty Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Gold Royalty Corp.の株の最低値は？
Gold Royalty Corp.(GROY-WT)の年間最安値は0.2001でした。現在の1.7401や0.2001 - 1.9400と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GROY-WTの動きはライブチャートで確認できます。
GROY-WTの株式分割はいつ行われましたか？
Gold Royalty Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1.8600、521.24%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 1.8600
- 始値
- 1.8550
- 買値
- 1.7401
- 買値
- 1.7431
- 安値
- 1.7400
- 高値
- 1.9400
- 出来高
- 28
- 1日の変化
- -6.45%
- 1ヶ月の変化
- 11.19%
- 6ヶ月の変化
- 623.84%
- 1年の変化
- 521.24%
