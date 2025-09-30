- Panoramica
GROY-WT: Gold Royalty Corp.
Il tasso di cambio GROY-WT ha avuto una variazione del -6.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.7400 e ad un massimo di 1.9400.
Segui le dinamiche di Gold Royalty Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GROY-WT oggi?
Oggi le azioni Gold Royalty Corp. sono prezzate a 1.7401. Viene scambiato all'interno di -6.45%, la chiusura di ieri è stata 1.8600 e il volume degli scambi ha raggiunto 28. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GROY-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Gold Royalty Corp. pagano dividendi?
Gold Royalty Corp. è attualmente valutato a 1.7401. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 521.24% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GROY-WT.
Come acquistare azioni GROY-WT?
Puoi acquistare azioni Gold Royalty Corp. al prezzo attuale di 1.7401. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.7401 o 1.7431, mentre 28 e -6.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GROY-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GROY-WT?
Investire in Gold Royalty Corp. implica considerare l'intervallo annuale 0.2001 - 1.9400 e il prezzo attuale 1.7401. Molti confrontano 11.19% e 623.84% prima di effettuare ordini su 1.7401 o 1.7431. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GROY-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Gold Royalty Corp.?
Il prezzo massimo di Gold Royalty Corp. nell'ultimo anno è stato 1.9400. All'interno di 0.2001 - 1.9400, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.8600 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Gold Royalty Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Gold Royalty Corp.?
Il prezzo più basso di Gold Royalty Corp. (GROY-WT) nel corso dell'anno è stato 0.2001. Confrontandolo con gli attuali 1.7401 e 0.2001 - 1.9400 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GROY-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GROY-WT?
Gold Royalty Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.8600 e 521.24%.
- Chiusura Precedente
- 1.8600
- Apertura
- 1.8550
- Bid
- 1.7401
- Ask
- 1.7431
- Minimo
- 1.7400
- Massimo
- 1.9400
- Volume
- 28
- Variazione giornaliera
- -6.45%
- Variazione Mensile
- 11.19%
- Variazione Semestrale
- 623.84%
- Variazione Annuale
- 521.24%
