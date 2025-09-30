QuotazioniSezioni
Valute / GROY-WT
Tornare a Azioni

GROY-WT: Gold Royalty Corp.

1.7401 USD 0.1199 (6.45%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GROY-WT ha avuto una variazione del -6.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.7400 e ad un massimo di 1.9400.

Segui le dinamiche di Gold Royalty Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GROY-WT oggi?

Oggi le azioni Gold Royalty Corp. sono prezzate a 1.7401. Viene scambiato all'interno di -6.45%, la chiusura di ieri è stata 1.8600 e il volume degli scambi ha raggiunto 28. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GROY-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Gold Royalty Corp. pagano dividendi?

Gold Royalty Corp. è attualmente valutato a 1.7401. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 521.24% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GROY-WT.

Come acquistare azioni GROY-WT?

Puoi acquistare azioni Gold Royalty Corp. al prezzo attuale di 1.7401. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.7401 o 1.7431, mentre 28 e -6.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GROY-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GROY-WT?

Investire in Gold Royalty Corp. implica considerare l'intervallo annuale 0.2001 - 1.9400 e il prezzo attuale 1.7401. Molti confrontano 11.19% e 623.84% prima di effettuare ordini su 1.7401 o 1.7431. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GROY-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Gold Royalty Corp.?

Il prezzo massimo di Gold Royalty Corp. nell'ultimo anno è stato 1.9400. All'interno di 0.2001 - 1.9400, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.8600 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Gold Royalty Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Gold Royalty Corp.?

Il prezzo più basso di Gold Royalty Corp. (GROY-WT) nel corso dell'anno è stato 0.2001. Confrontandolo con gli attuali 1.7401 e 0.2001 - 1.9400 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GROY-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GROY-WT?

Gold Royalty Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.8600 e 521.24%.

Intervallo Giornaliero
1.7400 1.9400
Intervallo Annuale
0.2001 1.9400
Chiusura Precedente
1.8600
Apertura
1.8550
Bid
1.7401
Ask
1.7431
Minimo
1.7400
Massimo
1.9400
Volume
28
Variazione giornaliera
-6.45%
Variazione Mensile
11.19%
Variazione Semestrale
623.84%
Variazione Annuale
521.24%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4