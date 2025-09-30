CotaçõesSeções
Moedas / GMRE-PA
Voltar para Ações

GMRE-PA: Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre

25.39 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GMRE-PA para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.39 e o mais alto foi 25.46.

Veja a dinâmica do par de moedas Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de GMRE-PA hoje?

Hoje Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre (GMRE-PA) está avaliado em 25.39. O instrumento é negociado dentro de -0.04%, o fechamento de ontem foi 25.40, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GMRE-PA em tempo real.

As ações de Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre pagam dividendos?

Atualmente Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre está avaliado em 25.39. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.60% e USD. Monitore os movimentos de GMRE-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de GMRE-PA?

Você pode comprar ações de Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre (GMRE-PA) pelo preço atual 25.39. Ordens geralmente são executadas perto de 25.39 ou 25.69, enquanto 4 e -0.27% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GMRE-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de GMRE-PA?

Investir em Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre envolve considerar a faixa anual 24.59 - 25.57 e o preço atual 25.39. Muitos comparam 1.16% e 1.60% antes de enviar ordens em 25.39 ou 25.69. Estude as mudanças diárias de preço de GMRE-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Global Medical REIT Inc.?

O maior preço de Global Medical REIT Inc. (GMRE-PA) no último ano foi 25.57. As ações oscilaram bastante dentro de 24.59 - 25.57, e a comparação com 25.40 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Global Medical REIT Inc.?

O menor preço de Global Medical REIT Inc. (GMRE-PA) no ano foi 24.59. A comparação com o preço atual 25.39 e 24.59 - 25.57 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GMRE-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de GMRE-PA?

No passado Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.40 e 1.60% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.39 25.46
Faixa anual
24.59 25.57
Fechamento anterior
25.40
Open
25.46
Bid
25.39
Ask
25.69
Low
25.39
High
25.46
Volume
4
Mudança diária
-0.04%
Mudança mensal
1.16%
Mudança de 6 meses
1.60%
Mudança anual
1.60%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4