GMRE-PA: Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre
A taxa do GMRE-PA para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.39 e o mais alto foi 25.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GMRE-PA hoje?
Hoje Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre (GMRE-PA) está avaliado em 25.39. O instrumento é negociado dentro de -0.04%, o fechamento de ontem foi 25.40, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GMRE-PA em tempo real.
As ações de Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre pagam dividendos?
Atualmente Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre está avaliado em 25.39. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.60% e USD. Monitore os movimentos de GMRE-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GMRE-PA?
Você pode comprar ações de Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre (GMRE-PA) pelo preço atual 25.39. Ordens geralmente são executadas perto de 25.39 ou 25.69, enquanto 4 e -0.27% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GMRE-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GMRE-PA?
Investir em Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre envolve considerar a faixa anual 24.59 - 25.57 e o preço atual 25.39. Muitos comparam 1.16% e 1.60% antes de enviar ordens em 25.39 ou 25.69. Estude as mudanças diárias de preço de GMRE-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Global Medical REIT Inc.?
O maior preço de Global Medical REIT Inc. (GMRE-PA) no último ano foi 25.57. As ações oscilaram bastante dentro de 24.59 - 25.57, e a comparação com 25.40 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Global Medical REIT Inc.?
O menor preço de Global Medical REIT Inc. (GMRE-PA) no ano foi 24.59. A comparação com o preço atual 25.39 e 24.59 - 25.57 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GMRE-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GMRE-PA?
No passado Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.40 e 1.60% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.40
- Open
- 25.46
- Bid
- 25.39
- Ask
- 25.69
- Low
- 25.39
- High
- 25.46
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- 1.16%
- Mudança de 6 meses
- 1.60%
- Mudança anual
- 1.60%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4