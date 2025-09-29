GMRE-PA: Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre
今日GMRE-PA汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点25.39和高点25.46进行交易。
关注Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
GMRE-PA股票今天的价格是多少？
Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre股票今天的定价为25.39。它在-0.04%范围内交易，昨天的收盘价为25.40，交易量达到4。GMRE-PA的实时价格图表显示了这些更新。
Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre股票是否支付股息？
Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre目前的价值为25.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.60%和USD。实时查看图表以跟踪GMRE-PA走势。
如何购买GMRE-PA股票？
您可以以25.39的当前价格购买Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre股票。订单通常设置在25.39或25.69附近，而4和-0.27%显示市场活动。立即关注GMRE-PA的实时图表更新。
如何投资GMRE-PA股票？
投资Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre需要考虑年度范围24.59 - 25.57和当前价格25.39。许多人在以25.39或25.69下订单之前，会比较1.16%和。实时查看GMRE-PA价格图表，了解每日变化。
Global Medical REIT Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global Medical REIT Inc.的最高价格是25.57。在24.59 - 25.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre的绩效。
Global Medical REIT Inc.股票的最低价格是多少？
Global Medical REIT Inc.（GMRE-PA）的最低价格为24.59。将其与当前的25.39和24.59 - 25.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMRE-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GMRE-PA股票是什么时候拆分的？
Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.40和1.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.40
- 开盘价
- 25.46
- 卖价
- 25.39
- 买价
- 25.69
- 最低价
- 25.39
- 最高价
- 25.46
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 1.16%
- 6个月变化
- 1.60%
- 年变化
- 1.60%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值