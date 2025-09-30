- Aperçu
GMRE-PA: Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre
Le taux de change de GMRE-PA a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.39 et à un maximum de 25.46.
Suivez la dynamique Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GMRE-PA aujourd'hui ?
L'action Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre est cotée à 25.39 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.04%, a clôturé hier à 25.40 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de GMRE-PA présente ces mises à jour.
L'action Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre verse-t-elle des dividendes ?
Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre est actuellement valorisé à 25.39. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.60% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GMRE-PA.
Comment acheter des actions GMRE-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre au cours actuel de 25.39. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.39 ou de 25.69, le 4 et le -0.27% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GMRE-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GMRE-PA ?
Investir dans Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.59 - 25.57 et le prix actuel 25.39. Beaucoup comparent 1.16% et 1.60% avant de passer des ordres à 25.39 ou 25.69. Consultez le graphique du cours de GMRE-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global Medical REIT Inc. ?
Le cours le plus élevé de Global Medical REIT Inc. l'année dernière était 25.57. Au cours de 24.59 - 25.57, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.40 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Global Medical REIT Inc. ?
Le cours le plus bas de Global Medical REIT Inc. (GMRE-PA) sur l'année a été 24.59. Sa comparaison avec 25.39 et 24.59 - 25.57 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GMRE-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GMRE-PA a-t-elle été divisée ?
Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.40 et 1.60% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.40
- Ouverture
- 25.46
- Bid
- 25.39
- Ask
- 25.69
- Plus Bas
- 25.39
- Plus Haut
- 25.46
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -0.04%
- Changement Mensuel
- 1.16%
- Changement à 6 Mois
- 1.60%
- Changement Annuel
- 1.60%
