GMRE-PA: Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre
El tipo de cambio de GMRE-PA de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.39, mientras que el máximo ha alcanzado 25.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GMRE-PA hoy?
Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre (GMRE-PA) se evalúa hoy en 25.39. El instrumento se negocia dentro de -0.04%; el cierre de ayer ha sido 25.40 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GMRE-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre?
Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre se evalúa actualmente en 25.39. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.60% y USD. Monitoree los movimientos de GMRE-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GMRE-PA?
Puede comprar acciones de Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre (GMRE-PA) al precio actual de 25.39. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.39 o 25.69, mientras que 4 y -0.27% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GMRE-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GMRE-PA?
Invertir en Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre implica tener en cuenta el rango anual 24.59 - 25.57 y el precio actual 25.39. Muchos comparan 1.16% y 1.60% antes de colocar órdenes en 25.39 o 25.69. Estudie los cambios diarios de precios de GMRE-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global Medical REIT Inc.?
El precio más alto de Global Medical REIT Inc. (GMRE-PA) en el último año ha sido 25.57. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.59 - 25.57, una comparación con 25.40 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global Medical REIT Inc.?
El precio más bajo de Global Medical REIT Inc. (GMRE-PA) para el año ha sido 24.59. La comparación con los actuales 25.39 y 24.59 - 25.57 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GMRE-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GMRE-PA?
En el pasado, Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.40 y 1.60% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.40
- Open
- 25.46
- Bid
- 25.39
- Ask
- 25.69
- Low
- 25.39
- High
- 25.46
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- -0.04%
- Cambio mensual
- 1.16%
- Cambio a 6 meses
- 1.60%
- Cambio anual
- 1.60%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.