Курс GMRE-PA за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.39, а максимальная — 25.46.

Следите за динамикой Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.