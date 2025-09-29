- Обзор рынка
GMRE-PA: Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre
Курс GMRE-PA за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.39, а максимальная — 25.46.
Следите за динамикой Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GMRE-PA сегодня?
Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre (GMRE-PA) сегодня оценивается на уровне 25.39. Инструмент торгуется в пределах -0.04%, вчерашнее закрытие составило 25.40, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMRE-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre?
Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre в настоящее время оценивается в 25.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.60% и USD. Отслеживайте движения GMRE-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции GMRE-PA?
Вы можете купить акции Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre (GMRE-PA) по текущей цене 25.39. Ордера обычно размещаются около 25.39 или 25.69, тогда как 4 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMRE-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GMRE-PA?
Инвестирование в Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre предполагает учет годового диапазона 24.59 - 25.57 и текущей цены 25.39. Многие сравнивают 1.16% и 1.60% перед размещением ордеров на 25.39 или 25.69. Изучайте ежедневные изменения цены GMRE-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global Medical REIT Inc.?
Самая высокая цена Global Medical REIT Inc. (GMRE-PA) за последний год составила 25.57. Акции заметно колебались в пределах 24.59 - 25.57, сравнение с 25.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global Medical REIT Inc.?
Самая низкая цена Global Medical REIT Inc. (GMRE-PA) за год составила 24.59. Сравнение с текущими 25.39 и 24.59 - 25.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMRE-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GMRE-PA?
В прошлом Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.40 и 1.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.40
- Open
- 25.46
- Bid
- 25.39
- Ask
- 25.69
- Low
- 25.39
- High
- 25.46
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 1.16%
- 6-месячное изменение
- 1.60%
- Годовое изменение
- 1.60%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%