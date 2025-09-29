КотировкиРазделы
GMRE-PA: Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre

25.39 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GMRE-PA за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.39, а максимальная — 25.46.

Следите за динамикой Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GMRE-PA сегодня?

Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre (GMRE-PA) сегодня оценивается на уровне 25.39. Инструмент торгуется в пределах -0.04%, вчерашнее закрытие составило 25.40, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMRE-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre?

Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre в настоящее время оценивается в 25.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.60% и USD. Отслеживайте движения GMRE-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции GMRE-PA?

Вы можете купить акции Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre (GMRE-PA) по текущей цене 25.39. Ордера обычно размещаются около 25.39 или 25.69, тогда как 4 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMRE-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GMRE-PA?

Инвестирование в Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre предполагает учет годового диапазона 24.59 - 25.57 и текущей цены 25.39. Многие сравнивают 1.16% и 1.60% перед размещением ордеров на 25.39 или 25.69. Изучайте ежедневные изменения цены GMRE-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global Medical REIT Inc.?

Самая высокая цена Global Medical REIT Inc. (GMRE-PA) за последний год составила 25.57. Акции заметно колебались в пределах 24.59 - 25.57, сравнение с 25.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global Medical REIT Inc.?

Самая низкая цена Global Medical REIT Inc. (GMRE-PA) за год составила 24.59. Сравнение с текущими 25.39 и 24.59 - 25.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMRE-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GMRE-PA?

В прошлом Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.40 и 1.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.39 25.46
Годовой диапазон
24.59 25.57
Предыдущее закрытие
25.40
Open
25.46
Bid
25.39
Ask
25.69
Low
25.39
High
25.46
Объем
4
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
1.16%
6-месячное изменение
1.60%
Годовое изменение
1.60%
