GMRE-PA: Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre

25.39 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GMRE-PA hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.39 bis zu einem Hoch von 25.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von GMRE-PA heute?

Die Aktie von Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre (GMRE-PA) notiert heute bei 25.39. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.40 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von GMRE-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie GMRE-PA Dividenden?

Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre wird derzeit mit 25.39 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.60% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GMRE-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich GMRE-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre (GMRE-PA) zum aktuellen Kurs von 25.39 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.39 oder 25.69 platziert, während 4 und -0.27% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GMRE-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in GMRE-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre müssen die jährliche Spanne 24.59 - 25.57 und der aktuelle Kurs 25.39 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.16% und 1.60%, bevor sie Orders zu 25.39 oder 25.69 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GMRE-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global Medical REIT Inc.?

Der höchste Kurs von Global Medical REIT Inc. (GMRE-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.57. Innerhalb von 24.59 - 25.57 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.40 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global Medical REIT Inc.?

Der niedrigste Kurs von Global Medical REIT Inc. (GMRE-PA) im Laufe des Jahres betrug 24.59. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.39 und der Spanne 24.59 - 25.57 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GMRE-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von GMRE-PA statt?

Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.40 und 1.60% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.39 25.46
Jahresspanne
24.59 25.57
Vorheriger Schlusskurs
25.40
Eröffnung
25.46
Bid
25.39
Ask
25.69
Tief
25.39
Hoch
25.46
Volumen
4
Tagesänderung
-0.04%
Monatsänderung
1.16%
6-Monatsänderung
1.60%
Jahresänderung
1.60%
