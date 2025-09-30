- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GMRE-PA: Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre
Der Wechselkurs von GMRE-PA hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.39 bis zu einem Hoch von 25.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GMRE-PA heute?
Die Aktie von Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre (GMRE-PA) notiert heute bei 25.39. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.40 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von GMRE-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GMRE-PA Dividenden?
Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre wird derzeit mit 25.39 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.60% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GMRE-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich GMRE-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre (GMRE-PA) zum aktuellen Kurs von 25.39 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.39 oder 25.69 platziert, während 4 und -0.27% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GMRE-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GMRE-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre müssen die jährliche Spanne 24.59 - 25.57 und der aktuelle Kurs 25.39 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.16% und 1.60%, bevor sie Orders zu 25.39 oder 25.69 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GMRE-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global Medical REIT Inc.?
Der höchste Kurs von Global Medical REIT Inc. (GMRE-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.57. Innerhalb von 24.59 - 25.57 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.40 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global Medical REIT Inc.?
Der niedrigste Kurs von Global Medical REIT Inc. (GMRE-PA) im Laufe des Jahres betrug 24.59. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.39 und der Spanne 24.59 - 25.57 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GMRE-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GMRE-PA statt?
Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.40 und 1.60% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.40
- Eröffnung
- 25.46
- Bid
- 25.39
- Ask
- 25.69
- Tief
- 25.39
- Hoch
- 25.46
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 1.16%
- 6-Monatsänderung
- 1.60%
- Jahresänderung
- 1.60%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4