GMRE-PA: Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre

25.39 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GMRE-PA ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.39 e ad un massimo di 25.46.

Segui le dinamiche di Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GMRE-PA oggi?

Oggi le azioni Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre sono prezzate a 25.39. Viene scambiato all'interno di -0.04%, la chiusura di ieri è stata 25.40 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GMRE-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre pagano dividendi?

Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre è attualmente valutato a 25.39. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.60% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GMRE-PA.

Come acquistare azioni GMRE-PA?

Puoi acquistare azioni Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre al prezzo attuale di 25.39. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.39 o 25.69, mentre 4 e -0.27% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GMRE-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GMRE-PA?

Investire in Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre implica considerare l'intervallo annuale 24.59 - 25.57 e il prezzo attuale 25.39. Molti confrontano 1.16% e 1.60% prima di effettuare ordini su 25.39 o 25.69. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GMRE-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global Medical REIT Inc.?

Il prezzo massimo di Global Medical REIT Inc. nell'ultimo anno è stato 25.57. All'interno di 24.59 - 25.57, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.40 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global Medical REIT Inc.?

Il prezzo più basso di Global Medical REIT Inc. (GMRE-PA) nel corso dell'anno è stato 24.59. Confrontandolo con gli attuali 25.39 e 24.59 - 25.57 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GMRE-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GMRE-PA?

Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.40 e 1.60%.

Intervallo Giornaliero
25.39 25.46
Intervallo Annuale
24.59 25.57
Chiusura Precedente
25.40
Apertura
25.46
Bid
25.39
Ask
25.69
Minimo
25.39
Massimo
25.46
Volume
4
Variazione giornaliera
-0.04%
Variazione Mensile
1.16%
Variazione Semestrale
1.60%
Variazione Annuale
1.60%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4