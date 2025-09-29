Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferreの現在の価格は25.39です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.60%やUSDにも注目します。GMRE-PAの動きはライブチャートで確認できます。

Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferreへの投資では、年間の値幅24.59 - 25.57と現在の25.39を考慮します。注文は多くの場合25.39や25.69で行われる前に、1.16%や1.60%と比較されます。GMRE-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Global Medical REIT Inc.の過去1年の最高値は25.57でした。24.59 - 25.57内で株価は大きく変動し、25.40と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferreのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Global Medical REIT Inc.の株の最低値は？

Global Medical REIT Inc.(GMRE-PA)の年間最安値は24.59でした。現在の25.39や24.59 - 25.57と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GMRE-PAの動きはライブチャートで確認できます。