クォートセクション
通貨 / GMRE-PA
株に戻る

GMRE-PA: Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferre

25.39 USD 0.01 (0.04%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GMRE-PAの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり25.39の安値と25.46の高値で取引されました。

Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferreダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

GMRE-PA株の現在の価格は？

Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferreの株価は本日25.39です。-0.04%内で取引され、前日の終値は25.40、取引量は4に達しました。GMRE-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferreの株は配当を出しますか？

Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferreの現在の価格は25.39です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.60%やUSDにも注目します。GMRE-PAの動きはライブチャートで確認できます。

GMRE-PA株を買う方法は？

Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferreの株は現在25.39で購入可能です。注文は通常25.39または25.69付近で行われ、4や-0.27%が市場の動きを示します。GMRE-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

GMRE-PA株に投資する方法は？

Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferreへの投資では、年間の値幅24.59 - 25.57と現在の25.39を考慮します。注文は多くの場合25.39や25.69で行われる前に、1.16%や1.60%と比較されます。GMRE-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Global Medical REIT Inc.の株の最高値は？

Global Medical REIT Inc.の過去1年の最高値は25.57でした。24.59 - 25.57内で株価は大きく変動し、25.40と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferreのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Global Medical REIT Inc.の株の最低値は？

Global Medical REIT Inc.(GMRE-PA)の年間最安値は24.59でした。現在の25.39や24.59 - 25.57と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GMRE-PAの動きはライブチャートで確認できます。

GMRE-PAの株式分割はいつ行われましたか？

Global Medical REIT Inc Series A Cumulative Redeemable Preferreは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.40、1.60%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.39 25.46
1年のレンジ
24.59 25.57
以前の終値
25.40
始値
25.46
買値
25.39
買値
25.69
安値
25.39
高値
25.46
出来高
4
1日の変化
-0.04%
1ヶ月の変化
1.16%
6ヶ月の変化
1.60%
1年の変化
1.60%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待