GLP-PB: Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema
A taxa do GLP-PB para hoje mudou para -0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.69 e o mais alto foi 25.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GLP-PB hoje?
Hoje Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema (GLP-PB) está avaliado em 25.71. O instrumento é negociado dentro de -0.23%, o fechamento de ontem foi 25.77, e o volume de negociação atingiu 34. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GLP-PB em tempo real.
As ações de Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema pagam dividendos?
Atualmente Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema está avaliado em 25.71. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.86% e USD. Monitore os movimentos de GLP-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GLP-PB?
Você pode comprar ações de Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema (GLP-PB) pelo preço atual 25.71. Ordens geralmente são executadas perto de 25.71 ou 26.01, enquanto 34 e -0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GLP-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GLP-PB?
Investir em Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema envolve considerar a faixa anual 25.49 - 26.39 e o preço atual 25.71. Muitos comparam -0.08% e 0.86% antes de enviar ordens em 25.71 ou 26.01. Estude as mudanças diárias de preço de GLP-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações GLOBAL PARTNERS LP?
O maior preço de GLOBAL PARTNERS LP (GLP-PB) no último ano foi 26.39. As ações oscilaram bastante dentro de 25.49 - 26.39, e a comparação com 25.77 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações GLOBAL PARTNERS LP?
O menor preço de GLOBAL PARTNERS LP (GLP-PB) no ano foi 25.49. A comparação com o preço atual 25.71 e 25.49 - 26.39 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GLP-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GLP-PB?
No passado Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.77 e 0.86% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.77
- Open
- 25.73
- Bid
- 25.71
- Ask
- 26.01
- Low
- 25.69
- High
- 25.75
- Volume
- 34
- Mudança diária
- -0.23%
- Mudança mensal
- -0.08%
- Mudança de 6 meses
- 0.86%
- Mudança anual
- 0.86%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4