GLP-PB: Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema

25.71 USD 0.06 (0.23%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GLP-PB para hoje mudou para -0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.69 e o mais alto foi 25.75.

Veja a dinâmica do par de moedas Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de GLP-PB hoje?

Hoje Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema (GLP-PB) está avaliado em 25.71. O instrumento é negociado dentro de -0.23%, o fechamento de ontem foi 25.77, e o volume de negociação atingiu 34. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GLP-PB em tempo real.

As ações de Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema pagam dividendos?

Atualmente Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema está avaliado em 25.71. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.86% e USD. Monitore os movimentos de GLP-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de GLP-PB?

Você pode comprar ações de Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema (GLP-PB) pelo preço atual 25.71. Ordens geralmente são executadas perto de 25.71 ou 26.01, enquanto 34 e -0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GLP-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de GLP-PB?

Investir em Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema envolve considerar a faixa anual 25.49 - 26.39 e o preço atual 25.71. Muitos comparam -0.08% e 0.86% antes de enviar ordens em 25.71 ou 26.01. Estude as mudanças diárias de preço de GLP-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações GLOBAL PARTNERS LP?

O maior preço de GLOBAL PARTNERS LP (GLP-PB) no último ano foi 26.39. As ações oscilaram bastante dentro de 25.49 - 26.39, e a comparação com 25.77 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações GLOBAL PARTNERS LP?

O menor preço de GLOBAL PARTNERS LP (GLP-PB) no ano foi 25.49. A comparação com o preço atual 25.71 e 25.49 - 26.39 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GLP-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de GLP-PB?

No passado Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.77 e 0.86% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.69 25.75
Faixa anual
25.49 26.39
Fechamento anterior
25.77
Open
25.73
Bid
25.71
Ask
26.01
Low
25.69
High
25.75
Volume
34
Mudança diária
-0.23%
Mudança mensal
-0.08%
Mudança de 6 meses
0.86%
Mudança anual
0.86%
