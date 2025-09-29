GLP-PB股票今天的价格是多少？ Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema股票今天的定价为25.71。它在-0.23%范围内交易，昨天的收盘价为25.77，交易量达到34。GLP-PB的实时价格图表显示了这些更新。

Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema股票是否支付股息？ Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema目前的价值为25.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.86%和USD。实时查看图表以跟踪GLP-PB走势。

如何购买GLP-PB股票？ 您可以以25.71的当前价格购买Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema股票。订单通常设置在25.71或26.01附近，而34和-0.08%显示市场活动。立即关注GLP-PB的实时图表更新。

如何投资GLP-PB股票？ 投资Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema需要考虑年度范围25.49 - 26.39和当前价格25.71。许多人在以25.71或26.01下订单之前，会比较-0.08%和。实时查看GLP-PB价格图表，了解每日变化。

GLOBAL PARTNERS LP股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GLOBAL PARTNERS LP的最高价格是26.39。在25.49 - 26.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema的绩效。

GLOBAL PARTNERS LP股票的最低价格是多少？ GLOBAL PARTNERS LP（GLP-PB）的最低价格为25.49。将其与当前的25.71和25.49 - 26.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLP-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。