GLP-PB: Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema
今日GLP-PB汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点25.69和高点25.75进行交易。
关注Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GLP-PB股票今天的价格是多少？
Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema股票今天的定价为25.71。它在-0.23%范围内交易，昨天的收盘价为25.77，交易量达到34。GLP-PB的实时价格图表显示了这些更新。
Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema股票是否支付股息？
Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema目前的价值为25.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.86%和USD。实时查看图表以跟踪GLP-PB走势。
如何购买GLP-PB股票？
您可以以25.71的当前价格购买Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema股票。订单通常设置在25.71或26.01附近，而34和-0.08%显示市场活动。立即关注GLP-PB的实时图表更新。
如何投资GLP-PB股票？
投资Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema需要考虑年度范围25.49 - 26.39和当前价格25.71。许多人在以25.71或26.01下订单之前，会比较-0.08%和。实时查看GLP-PB价格图表，了解每日变化。
GLOBAL PARTNERS LP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GLOBAL PARTNERS LP的最高价格是26.39。在25.49 - 26.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema的绩效。
GLOBAL PARTNERS LP股票的最低价格是多少？
GLOBAL PARTNERS LP（GLP-PB）的最低价格为25.49。将其与当前的25.71和25.49 - 26.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLP-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GLP-PB股票是什么时候拆分的？
Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.77和0.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.77
- 开盘价
- 25.73
- 卖价
- 25.71
- 买价
- 26.01
- 最低价
- 25.69
- 最高价
- 25.75
- 交易量
- 34
- 日变化
- -0.23%
- 月变化
- -0.08%
- 6个月变化
- 0.86%
- 年变化
- 0.86%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值