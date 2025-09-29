报价部分
货币 / GLP-PB
GLP-PB: Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema

25.71 USD 0.06 (0.23%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GLP-PB汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点25.69和高点25.75进行交易。

关注Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GLP-PB股票今天的价格是多少？

Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema股票今天的定价为25.71。它在-0.23%范围内交易，昨天的收盘价为25.77，交易量达到34。GLP-PB的实时价格图表显示了这些更新。

Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema股票是否支付股息？

Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema目前的价值为25.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.86%和USD。实时查看图表以跟踪GLP-PB走势。

如何购买GLP-PB股票？

您可以以25.71的当前价格购买Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema股票。订单通常设置在25.71或26.01附近，而34和-0.08%显示市场活动。立即关注GLP-PB的实时图表更新。

如何投资GLP-PB股票？

投资Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema需要考虑年度范围25.49 - 26.39和当前价格25.71。许多人在以25.71或26.01下订单之前，会比较-0.08%和。实时查看GLP-PB价格图表，了解每日变化。

GLOBAL PARTNERS LP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GLOBAL PARTNERS LP的最高价格是26.39。在25.49 - 26.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema的绩效。

GLOBAL PARTNERS LP股票的最低价格是多少？

GLOBAL PARTNERS LP（GLP-PB）的最低价格为25.49。将其与当前的25.71和25.49 - 26.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLP-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GLP-PB股票是什么时候拆分的？

Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.77和0.86%中可见。

日范围
25.69 25.75
年范围
25.49 26.39
前一天收盘价
25.77
开盘价
25.73
卖价
25.71
买价
26.01
最低价
25.69
最高价
25.75
交易量
34
日变化
-0.23%
月变化
-0.08%
6个月变化
0.86%
年变化
0.86%
