- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GLP-PB: Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema
El tipo de cambio de GLP-PB de hoy ha cambiado un -0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.69, mientras que el máximo ha alcanzado 25.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GLP-PB hoy?
Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema (GLP-PB) se evalúa hoy en 25.71. El instrumento se negocia dentro de -0.23%; el cierre de ayer ha sido 25.77 y el volumen comercial ha alcanzado 34. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GLP-PB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema?
Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema se evalúa actualmente en 25.71. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.86% y USD. Monitoree los movimientos de GLP-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GLP-PB?
Puede comprar acciones de Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema (GLP-PB) al precio actual de 25.71. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.71 o 26.01, mientras que 34 y -0.08% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GLP-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GLP-PB?
Invertir en Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema implica tener en cuenta el rango anual 25.49 - 26.39 y el precio actual 25.71. Muchos comparan -0.08% y 0.86% antes de colocar órdenes en 25.71 o 26.01. Estudie los cambios diarios de precios de GLP-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de GLOBAL PARTNERS LP?
El precio más alto de GLOBAL PARTNERS LP (GLP-PB) en el último año ha sido 26.39. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.49 - 26.39, una comparación con 25.77 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de GLOBAL PARTNERS LP?
El precio más bajo de GLOBAL PARTNERS LP (GLP-PB) para el año ha sido 25.49. La comparación con los actuales 25.71 y 25.49 - 26.39 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GLP-PB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GLP-PB?
En el pasado, Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.77 y 0.86% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.77
- Open
- 25.73
- Bid
- 25.71
- Ask
- 26.01
- Low
- 25.69
- High
- 25.75
- Volumen
- 34
- Cambio diario
- -0.23%
- Cambio mensual
- -0.08%
- Cambio a 6 meses
- 0.86%
- Cambio anual
- 0.86%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.