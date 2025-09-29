- 概要
GLP-PB: Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema
GLP-PBの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり25.69の安値と25.75の高値で取引されました。
Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeemaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GLP-PB株の現在の価格は？
Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeemaの株価は本日25.71です。-0.23%内で取引され、前日の終値は25.77、取引量は34に達しました。GLP-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeemaの株は配当を出しますか？
Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeemaの現在の価格は25.71です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.86%やUSDにも注目します。GLP-PBの動きはライブチャートで確認できます。
GLP-PB株を買う方法は？
Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeemaの株は現在25.71で購入可能です。注文は通常25.71または26.01付近で行われ、34や-0.08%が市場の動きを示します。GLP-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。
GLP-PB株に投資する方法は？
Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeemaへの投資では、年間の値幅25.49 - 26.39と現在の25.71を考慮します。注文は多くの場合25.71や26.01で行われる前に、-0.08%や0.86%と比較されます。GLP-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
GLOBAL PARTNERS LPの株の最高値は？
GLOBAL PARTNERS LPの過去1年の最高値は26.39でした。25.49 - 26.39内で株価は大きく変動し、25.77と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeemaのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
GLOBAL PARTNERS LPの株の最低値は？
GLOBAL PARTNERS LP(GLP-PB)の年間最安値は25.49でした。現在の25.71や25.49 - 26.39と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GLP-PBの動きはライブチャートで確認できます。
GLP-PBの株式分割はいつ行われましたか？
Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeemaは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.77、0.86%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.77
- 始値
- 25.73
- 買値
- 25.71
- 買値
- 26.01
- 安値
- 25.69
- 高値
- 25.75
- 出来高
- 34
- 1日の変化
- -0.23%
- 1ヶ月の変化
- -0.08%
- 6ヶ月の変化
- 0.86%
- 1年の変化
- 0.86%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前