GLP-PB: Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema

25.69 USD 0.08 (0.31%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GLP-PB за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.69, а максимальная — 25.75.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GLP-PB сегодня?

Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema (GLP-PB) сегодня оценивается на уровне 25.69. Инструмент торгуется в пределах -0.31%, вчерашнее закрытие составило 25.77, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLP-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema?

Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema в настоящее время оценивается в 25.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.78% и USD. Отслеживайте движения GLP-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции GLP-PB?

Вы можете купить акции Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema (GLP-PB) по текущей цене 25.69. Ордера обычно размещаются около 25.69 или 25.99, тогда как 25 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLP-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GLP-PB?

Инвестирование в Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema предполагает учет годового диапазона 25.49 - 26.39 и текущей цены 25.69. Многие сравнивают -0.16% и 0.78% перед размещением ордеров на 25.69 или 25.99. Изучайте ежедневные изменения цены GLP-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GLOBAL PARTNERS LP?

Самая высокая цена GLOBAL PARTNERS LP (GLP-PB) за последний год составила 26.39. Акции заметно колебались в пределах 25.49 - 26.39, сравнение с 25.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GLOBAL PARTNERS LP?

Самая низкая цена GLOBAL PARTNERS LP (GLP-PB) за год составила 25.49. Сравнение с текущими 25.69 и 25.49 - 26.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLP-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GLP-PB?

В прошлом Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.77 и 0.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.69 25.75
Годовой диапазон
25.49 26.39
Предыдущее закрытие
25.77
Open
25.73
Bid
25.69
Ask
25.99
Low
25.69
High
25.75
Объем
25
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
-0.16%
6-месячное изменение
0.78%
Годовое изменение
0.78%
