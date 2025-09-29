- Обзор рынка
GLP-PB: Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema
Курс GLP-PB за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.69, а максимальная — 25.75.
Следите за динамикой Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GLP-PB сегодня?
Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema (GLP-PB) сегодня оценивается на уровне 25.69. Инструмент торгуется в пределах -0.31%, вчерашнее закрытие составило 25.77, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLP-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema?
Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema в настоящее время оценивается в 25.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.78% и USD. Отслеживайте движения GLP-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции GLP-PB?
Вы можете купить акции Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema (GLP-PB) по текущей цене 25.69. Ордера обычно размещаются около 25.69 или 25.99, тогда как 25 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLP-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GLP-PB?
Инвестирование в Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema предполагает учет годового диапазона 25.49 - 26.39 и текущей цены 25.69. Многие сравнивают -0.16% и 0.78% перед размещением ордеров на 25.69 или 25.99. Изучайте ежедневные изменения цены GLP-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GLOBAL PARTNERS LP?
Самая высокая цена GLOBAL PARTNERS LP (GLP-PB) за последний год составила 26.39. Акции заметно колебались в пределах 25.49 - 26.39, сравнение с 25.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GLOBAL PARTNERS LP?
Самая низкая цена GLOBAL PARTNERS LP (GLP-PB) за год составила 25.49. Сравнение с текущими 25.69 и 25.49 - 26.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLP-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GLP-PB?
В прошлом Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.77 и 0.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.77
- Open
- 25.73
- Bid
- 25.69
- Ask
- 25.99
- Low
- 25.69
- High
- 25.75
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- -0.16%
- 6-месячное изменение
- 0.78%
- Годовое изменение
- 0.78%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%