GLP-PB: Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema
Le taux de change de GLP-PB a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.69 et à un maximum de 25.75.
Suivez la dynamique Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GLP-PB aujourd'hui ?
L'action Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema est cotée à 25.71 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.23%, a clôturé hier à 25.77 et son volume d'échange a atteint 34. Le graphique en temps réel du cours de GLP-PB présente ces mises à jour.
L'action Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema verse-t-elle des dividendes ?
Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema est actuellement valorisé à 25.71. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.86% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GLP-PB.
Comment acheter des actions GLP-PB ?
Vous pouvez acheter des actions Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema au cours actuel de 25.71. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.71 ou de 26.01, le 34 et le -0.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GLP-PB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GLP-PB ?
Investir dans Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.49 - 26.39 et le prix actuel 25.71. Beaucoup comparent -0.08% et 0.86% avant de passer des ordres à 25.71 ou 26.01. Consultez le graphique du cours de GLP-PB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action GLOBAL PARTNERS LP ?
Le cours le plus élevé de GLOBAL PARTNERS LP l'année dernière était 26.39. Au cours de 25.49 - 26.39, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.77 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action GLOBAL PARTNERS LP ?
Le cours le plus bas de GLOBAL PARTNERS LP (GLP-PB) sur l'année a été 25.49. Sa comparaison avec 25.71 et 25.49 - 26.39 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GLP-PB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GLP-PB a-t-elle été divisée ?
Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.77 et 0.86% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.77
- Ouverture
- 25.73
- Bid
- 25.71
- Ask
- 26.01
- Plus Bas
- 25.69
- Plus Haut
- 25.75
- Volume
- 34
- Changement quotidien
- -0.23%
- Changement Mensuel
- -0.08%
- Changement à 6 Mois
- 0.86%
- Changement Annuel
- 0.86%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4