GLP-PB: Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema
Der Wechselkurs von GLP-PB hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.69 bis zu einem Hoch von 25.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GLP-PB heute?
Die Aktie von Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema (GLP-PB) notiert heute bei 25.71. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.23% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.77 und das Handelsvolumen erreichte 34. Das Live-Chart von GLP-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GLP-PB Dividenden?
Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema wird derzeit mit 25.71 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.86% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GLP-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich GLP-PB-Aktien?
Sie können Aktien von Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema (GLP-PB) zum aktuellen Kurs von 25.71 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.71 oder 26.01 platziert, während 34 und -0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GLP-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GLP-PB-Aktien?
Bei einer Investition in Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema müssen die jährliche Spanne 25.49 - 26.39 und der aktuelle Kurs 25.71 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.08% und 0.86%, bevor sie Orders zu 25.71 oder 26.01 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GLP-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GLOBAL PARTNERS LP?
Der höchste Kurs von GLOBAL PARTNERS LP (GLP-PB) im vergangenen Jahr lag bei 26.39. Innerhalb von 25.49 - 26.39 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.77 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GLOBAL PARTNERS LP?
Der niedrigste Kurs von GLOBAL PARTNERS LP (GLP-PB) im Laufe des Jahres betrug 25.49. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.71 und der Spanne 25.49 - 26.39 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GLP-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GLP-PB statt?
Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.77 und 0.86% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.77
- Eröffnung
- 25.73
- Bid
- 25.71
- Ask
- 26.01
- Tief
- 25.69
- Hoch
- 25.75
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- -0.08%
- 6-Monatsänderung
- 0.86%
- Jahresänderung
- 0.86%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4