GLP-PB: Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema

25.71 USD 0.06 (0.23%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GLP-PB hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.69 bis zu einem Hoch von 25.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von GLP-PB heute?

Die Aktie von Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema (GLP-PB) notiert heute bei 25.71. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.23% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.77 und das Handelsvolumen erreichte 34. Das Live-Chart von GLP-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie GLP-PB Dividenden?

Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema wird derzeit mit 25.71 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.86% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GLP-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich GLP-PB-Aktien?

Sie können Aktien von Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema (GLP-PB) zum aktuellen Kurs von 25.71 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.71 oder 26.01 platziert, während 34 und -0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GLP-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in GLP-PB-Aktien?

Bei einer Investition in Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema müssen die jährliche Spanne 25.49 - 26.39 und der aktuelle Kurs 25.71 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.08% und 0.86%, bevor sie Orders zu 25.71 oder 26.01 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GLP-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GLOBAL PARTNERS LP?

Der höchste Kurs von GLOBAL PARTNERS LP (GLP-PB) im vergangenen Jahr lag bei 26.39. Innerhalb von 25.49 - 26.39 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.77 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GLOBAL PARTNERS LP?

Der niedrigste Kurs von GLOBAL PARTNERS LP (GLP-PB) im Laufe des Jahres betrug 25.49. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.71 und der Spanne 25.49 - 26.39 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GLP-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von GLP-PB statt?

Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.77 und 0.86% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.69 25.75
Jahresspanne
25.49 26.39
Vorheriger Schlusskurs
25.77
Eröffnung
25.73
Bid
25.71
Ask
26.01
Tief
25.69
Hoch
25.75
Volumen
34
Tagesänderung
-0.23%
Monatsänderung
-0.08%
6-Monatsänderung
0.86%
Jahresänderung
0.86%
