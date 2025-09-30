- Panoramica
GLP-PB: Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema
Il tasso di cambio GLP-PB ha avuto una variazione del -0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.69 e ad un massimo di 25.75.
Segui le dinamiche di Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GLP-PB oggi?
Oggi le azioni Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema sono prezzate a 25.71. Viene scambiato all'interno di -0.23%, la chiusura di ieri è stata 25.77 e il volume degli scambi ha raggiunto 34. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GLP-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema pagano dividendi?
Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema è attualmente valutato a 25.71. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GLP-PB.
Come acquistare azioni GLP-PB?
Puoi acquistare azioni Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema al prezzo attuale di 25.71. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.71 o 26.01, mentre 34 e -0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GLP-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GLP-PB?
Investire in Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema implica considerare l'intervallo annuale 25.49 - 26.39 e il prezzo attuale 25.71. Molti confrontano -0.08% e 0.86% prima di effettuare ordini su 25.71 o 26.01. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GLP-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni GLOBAL PARTNERS LP?
Il prezzo massimo di GLOBAL PARTNERS LP nell'ultimo anno è stato 26.39. All'interno di 25.49 - 26.39, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.77 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GLOBAL PARTNERS LP?
Il prezzo più basso di GLOBAL PARTNERS LP (GLP-PB) nel corso dell'anno è stato 25.49. Confrontandolo con gli attuali 25.71 e 25.49 - 26.39 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GLP-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GLP-PB?
Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.77 e 0.86%.
- Chiusura Precedente
- 25.77
- Apertura
- 25.73
- Bid
- 25.71
- Ask
- 26.01
- Minimo
- 25.69
- Massimo
- 25.75
- Volume
- 34
- Variazione giornaliera
- -0.23%
- Variazione Mensile
- -0.08%
- Variazione Semestrale
- 0.86%
- Variazione Annuale
- 0.86%
