QuotazioniSezioni
Valute / GLP-PB
Tornare a Azioni

GLP-PB: Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema

25.71 USD 0.06 (0.23%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GLP-PB ha avuto una variazione del -0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.69 e ad un massimo di 25.75.

Segui le dinamiche di Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GLP-PB oggi?

Oggi le azioni Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema sono prezzate a 25.71. Viene scambiato all'interno di -0.23%, la chiusura di ieri è stata 25.77 e il volume degli scambi ha raggiunto 34. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GLP-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema pagano dividendi?

Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema è attualmente valutato a 25.71. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GLP-PB.

Come acquistare azioni GLP-PB?

Puoi acquistare azioni Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema al prezzo attuale di 25.71. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.71 o 26.01, mentre 34 e -0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GLP-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GLP-PB?

Investire in Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema implica considerare l'intervallo annuale 25.49 - 26.39 e il prezzo attuale 25.71. Molti confrontano -0.08% e 0.86% prima di effettuare ordini su 25.71 o 26.01. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GLP-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni GLOBAL PARTNERS LP?

Il prezzo massimo di GLOBAL PARTNERS LP nell'ultimo anno è stato 26.39. All'interno di 25.49 - 26.39, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.77 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GLOBAL PARTNERS LP?

Il prezzo più basso di GLOBAL PARTNERS LP (GLP-PB) nel corso dell'anno è stato 25.49. Confrontandolo con gli attuali 25.71 e 25.49 - 26.39 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GLP-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GLP-PB?

Global Partners LP 9.50% Series B Fixed Rate Cumulative Redeema ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.77 e 0.86%.

Intervallo Giornaliero
25.69 25.75
Intervallo Annuale
25.49 26.39
Chiusura Precedente
25.77
Apertura
25.73
Bid
25.71
Ask
26.01
Minimo
25.69
Massimo
25.75
Volume
34
Variazione giornaliera
-0.23%
Variazione Mensile
-0.08%
Variazione Semestrale
0.86%
Variazione Annuale
0.86%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4