A taxa do GL-PD para hoje mudou para -1.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.63 e o mais alto foi 17.05.

Veja a dinâmica do par de moedas Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.