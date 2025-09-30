- Visão do mercado
GL-PD: Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061
A taxa do GL-PD para hoje mudou para -1.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.63 e o mais alto foi 17.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GL-PD hoje?
Hoje Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 (GL-PD) está avaliado em 16.63. O instrumento é negociado dentro de -1.42%, o fechamento de ontem foi 16.87, e o volume de negociação atingiu 33. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GL-PD em tempo real.
As ações de Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 pagam dividendos?
Atualmente Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 está avaliado em 16.63. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -8.93% e USD. Monitore os movimentos de GL-PD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GL-PD?
Você pode comprar ações de Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 (GL-PD) pelo preço atual 16.63. Ordens geralmente são executadas perto de 16.63 ou 16.93, enquanto 33 e -1.95% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GL-PD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GL-PD?
Investir em Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 envolve considerar a faixa anual 14.52 - 18.91 e o preço atual 16.63. Muitos comparam -0.72% e 3.55% antes de enviar ordens em 16.63 ou 16.93. Estude as mudanças diárias de preço de GL-PD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações GLOBE LIFE INC.?
O maior preço de GLOBE LIFE INC. (GL-PD) no último ano foi 18.91. As ações oscilaram bastante dentro de 14.52 - 18.91, e a comparação com 16.87 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações GLOBE LIFE INC.?
O menor preço de GLOBE LIFE INC. (GL-PD) no ano foi 14.52. A comparação com o preço atual 16.63 e 14.52 - 18.91 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GL-PD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GL-PD?
No passado Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 16.87 e -8.93% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 16.87
- Open
- 16.96
- Bid
- 16.63
- Ask
- 16.93
- Low
- 16.63
- High
- 17.05
- Volume
- 33
- Mudança diária
- -1.42%
- Mudança mensal
- -0.72%
- Mudança de 6 meses
- 3.55%
- Mudança anual
- -8.93%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4