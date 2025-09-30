CotaçõesSeções
Moedas / GL-PD
GL-PD: Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061

16.63 USD 0.24 (1.42%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GL-PD para hoje mudou para -1.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.63 e o mais alto foi 17.05.

Veja a dinâmica do par de moedas Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de GL-PD hoje?

Hoje Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 (GL-PD) está avaliado em 16.63. O instrumento é negociado dentro de -1.42%, o fechamento de ontem foi 16.87, e o volume de negociação atingiu 33. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GL-PD em tempo real.

As ações de Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 pagam dividendos?

Atualmente Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 está avaliado em 16.63. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -8.93% e USD. Monitore os movimentos de GL-PD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de GL-PD?

Você pode comprar ações de Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 (GL-PD) pelo preço atual 16.63. Ordens geralmente são executadas perto de 16.63 ou 16.93, enquanto 33 e -1.95% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GL-PD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de GL-PD?

Investir em Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 envolve considerar a faixa anual 14.52 - 18.91 e o preço atual 16.63. Muitos comparam -0.72% e 3.55% antes de enviar ordens em 16.63 ou 16.93. Estude as mudanças diárias de preço de GL-PD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações GLOBE LIFE INC.?

O maior preço de GLOBE LIFE INC. (GL-PD) no último ano foi 18.91. As ações oscilaram bastante dentro de 14.52 - 18.91, e a comparação com 16.87 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações GLOBE LIFE INC.?

O menor preço de GLOBE LIFE INC. (GL-PD) no ano foi 14.52. A comparação com o preço atual 16.63 e 14.52 - 18.91 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GL-PD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de GL-PD?

No passado Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 16.87 e -8.93% após os eventos corporativos.

Faixa diária
16.63 17.05
Faixa anual
14.52 18.91
Fechamento anterior
16.87
Open
16.96
Bid
16.63
Ask
16.93
Low
16.63
High
17.05
Volume
33
Mudança diária
-1.42%
Mudança mensal
-0.72%
Mudança de 6 meses
3.55%
Mudança anual
-8.93%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4