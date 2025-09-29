Курс GL-PD за сегодня изменился на -1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.63, а максимальная — 17.05.

Следите за динамикой Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.