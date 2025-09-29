- Обзор рынка
GL-PD: Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061
Курс GL-PD за сегодня изменился на -1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.63, а максимальная — 17.05.
Следите за динамикой Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GL-PD сегодня?
Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 (GL-PD) сегодня оценивается на уровне 16.63. Инструмент торгуется в пределах -1.42%, вчерашнее закрытие составило 16.87, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GL-PD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061?
Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 в настоящее время оценивается в 16.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.93% и USD. Отслеживайте движения GL-PD на графике в реальном времени.
Как купить акции GL-PD?
Вы можете купить акции Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 (GL-PD) по текущей цене 16.63. Ордера обычно размещаются около 16.63 или 16.93, тогда как 33 и -1.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GL-PD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GL-PD?
Инвестирование в Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 предполагает учет годового диапазона 14.52 - 18.91 и текущей цены 16.63. Многие сравнивают -0.72% и 3.55% перед размещением ордеров на 16.63 или 16.93. Изучайте ежедневные изменения цены GL-PD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GLOBE LIFE INC.?
Самая высокая цена GLOBE LIFE INC. (GL-PD) за последний год составила 18.91. Акции заметно колебались в пределах 14.52 - 18.91, сравнение с 16.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GLOBE LIFE INC.?
Самая низкая цена GLOBE LIFE INC. (GL-PD) за год составила 14.52. Сравнение с текущими 16.63 и 14.52 - 18.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GL-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GL-PD?
В прошлом Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.87 и -8.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.87
- Open
- 16.96
- Bid
- 16.63
- Ask
- 16.93
- Low
- 16.63
- High
- 17.05
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- -1.42%
- Месячное изменение
- -0.72%
- 6-месячное изменение
- 3.55%
- Годовое изменение
- -8.93%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%