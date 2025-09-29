КотировкиРазделы
GL-PD: Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061

16.63 USD 0.24 (1.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GL-PD за сегодня изменился на -1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.63, а максимальная — 17.05.

Следите за динамикой Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GL-PD сегодня?

Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 (GL-PD) сегодня оценивается на уровне 16.63. Инструмент торгуется в пределах -1.42%, вчерашнее закрытие составило 16.87, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GL-PD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061?

Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 в настоящее время оценивается в 16.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.93% и USD. Отслеживайте движения GL-PD на графике в реальном времени.

Как купить акции GL-PD?

Вы можете купить акции Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 (GL-PD) по текущей цене 16.63. Ордера обычно размещаются около 16.63 или 16.93, тогда как 33 и -1.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GL-PD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GL-PD?

Инвестирование в Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 предполагает учет годового диапазона 14.52 - 18.91 и текущей цены 16.63. Многие сравнивают -0.72% и 3.55% перед размещением ордеров на 16.63 или 16.93. Изучайте ежедневные изменения цены GL-PD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GLOBE LIFE INC.?

Самая высокая цена GLOBE LIFE INC. (GL-PD) за последний год составила 18.91. Акции заметно колебались в пределах 14.52 - 18.91, сравнение с 16.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GLOBE LIFE INC.?

Самая низкая цена GLOBE LIFE INC. (GL-PD) за год составила 14.52. Сравнение с текущими 16.63 и 14.52 - 18.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GL-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GL-PD?

В прошлом Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.87 и -8.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.63 17.05
Годовой диапазон
14.52 18.91
Предыдущее закрытие
16.87
Open
16.96
Bid
16.63
Ask
16.93
Low
16.63
High
17.05
Объем
33
Дневное изменение
-1.42%
Месячное изменение
-0.72%
6-месячное изменение
3.55%
Годовое изменение
-8.93%
