KurseKategorien
Währungen / GL-PD
Zurück zum Aktien

GL-PD: Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061

16.63 USD 0.24 (1.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GL-PD hat sich für heute um -1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.63 bis zu einem Hoch von 17.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von GL-PD heute?

Die Aktie von Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 (GL-PD) notiert heute bei 16.63. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.42% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 16.87 und das Handelsvolumen erreichte 33. Das Live-Chart von GL-PD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie GL-PD Dividenden?

Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 wird derzeit mit 16.63 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -8.93% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GL-PD zu verfolgen.

Wie kaufe ich GL-PD-Aktien?

Sie können Aktien von Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 (GL-PD) zum aktuellen Kurs von 16.63 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 16.63 oder 16.93 platziert, während 33 und -1.95% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GL-PD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in GL-PD-Aktien?

Bei einer Investition in Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 müssen die jährliche Spanne 14.52 - 18.91 und der aktuelle Kurs 16.63 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.72% und 3.55%, bevor sie Orders zu 16.63 oder 16.93 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GL-PD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GLOBE LIFE INC.?

Der höchste Kurs von GLOBE LIFE INC. (GL-PD) im vergangenen Jahr lag bei 18.91. Innerhalb von 14.52 - 18.91 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 16.87 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GLOBE LIFE INC.?

Der niedrigste Kurs von GLOBE LIFE INC. (GL-PD) im Laufe des Jahres betrug 14.52. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 16.63 und der Spanne 14.52 - 18.91 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GL-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von GL-PD statt?

Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 16.87 und -8.93% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
16.63 17.05
Jahresspanne
14.52 18.91
Vorheriger Schlusskurs
16.87
Eröffnung
16.96
Bid
16.63
Ask
16.93
Tief
16.63
Hoch
17.05
Volumen
33
Tagesänderung
-1.42%
Monatsänderung
-0.72%
6-Monatsänderung
3.55%
Jahresänderung
-8.93%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4