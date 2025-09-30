- Übersicht
GL-PD: Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061
Der Wechselkurs von GL-PD hat sich für heute um -1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.63 bis zu einem Hoch von 17.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GL-PD heute?
Die Aktie von Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 (GL-PD) notiert heute bei 16.63. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.42% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 16.87 und das Handelsvolumen erreichte 33. Das Live-Chart von GL-PD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GL-PD Dividenden?
Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 wird derzeit mit 16.63 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -8.93% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GL-PD zu verfolgen.
Wie kaufe ich GL-PD-Aktien?
Sie können Aktien von Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 (GL-PD) zum aktuellen Kurs von 16.63 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 16.63 oder 16.93 platziert, während 33 und -1.95% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GL-PD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GL-PD-Aktien?
Bei einer Investition in Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 müssen die jährliche Spanne 14.52 - 18.91 und der aktuelle Kurs 16.63 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.72% und 3.55%, bevor sie Orders zu 16.63 oder 16.93 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GL-PD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GLOBE LIFE INC.?
Der höchste Kurs von GLOBE LIFE INC. (GL-PD) im vergangenen Jahr lag bei 18.91. Innerhalb von 14.52 - 18.91 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 16.87 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GLOBE LIFE INC.?
Der niedrigste Kurs von GLOBE LIFE INC. (GL-PD) im Laufe des Jahres betrug 14.52. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 16.63 und der Spanne 14.52 - 18.91 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GL-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GL-PD statt?
Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 16.87 und -8.93% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.87
- Eröffnung
- 16.96
- Bid
- 16.63
- Ask
- 16.93
- Tief
- 16.63
- Hoch
- 17.05
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- -1.42%
- Monatsänderung
- -0.72%
- 6-Monatsänderung
- 3.55%
- Jahresänderung
- -8.93%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4