QuotazioniSezioni
Valute / GL-PD
Tornare a Azioni

GL-PD: Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061

16.63 USD 0.24 (1.42%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GL-PD ha avuto una variazione del -1.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.63 e ad un massimo di 17.05.

Segui le dinamiche di Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GL-PD oggi?

Oggi le azioni Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 sono prezzate a 16.63. Viene scambiato all'interno di -1.42%, la chiusura di ieri è stata 16.87 e il volume degli scambi ha raggiunto 33. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GL-PD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 pagano dividendi?

Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 è attualmente valutato a 16.63. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -8.93% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GL-PD.

Come acquistare azioni GL-PD?

Puoi acquistare azioni Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 al prezzo attuale di 16.63. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 16.63 o 16.93, mentre 33 e -1.95% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GL-PD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GL-PD?

Investire in Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 implica considerare l'intervallo annuale 14.52 - 18.91 e il prezzo attuale 16.63. Molti confrontano -0.72% e 3.55% prima di effettuare ordini su 16.63 o 16.93. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GL-PD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni GLOBE LIFE INC.?

Il prezzo massimo di GLOBE LIFE INC. nell'ultimo anno è stato 18.91. All'interno di 14.52 - 18.91, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 16.87 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GLOBE LIFE INC.?

Il prezzo più basso di GLOBE LIFE INC. (GL-PD) nel corso dell'anno è stato 14.52. Confrontandolo con gli attuali 16.63 e 14.52 - 18.91 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GL-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GL-PD?

Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 16.87 e -8.93%.

Intervallo Giornaliero
16.63 17.05
Intervallo Annuale
14.52 18.91
Chiusura Precedente
16.87
Apertura
16.96
Bid
16.63
Ask
16.93
Minimo
16.63
Massimo
17.05
Volume
33
Variazione giornaliera
-1.42%
Variazione Mensile
-0.72%
Variazione Semestrale
3.55%
Variazione Annuale
-8.93%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4