GL-PD: Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061
Il tasso di cambio GL-PD ha avuto una variazione del -1.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.63 e ad un massimo di 17.05.
Segui le dinamiche di Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GL-PD oggi?
Oggi le azioni Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 sono prezzate a 16.63. Viene scambiato all'interno di -1.42%, la chiusura di ieri è stata 16.87 e il volume degli scambi ha raggiunto 33. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GL-PD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 pagano dividendi?
Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 è attualmente valutato a 16.63. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -8.93% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GL-PD.
Come acquistare azioni GL-PD?
Puoi acquistare azioni Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 al prezzo attuale di 16.63. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 16.63 o 16.93, mentre 33 e -1.95% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GL-PD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GL-PD?
Investire in Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 implica considerare l'intervallo annuale 14.52 - 18.91 e il prezzo attuale 16.63. Molti confrontano -0.72% e 3.55% prima di effettuare ordini su 16.63 o 16.93. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GL-PD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni GLOBE LIFE INC.?
Il prezzo massimo di GLOBE LIFE INC. nell'ultimo anno è stato 18.91. All'interno di 14.52 - 18.91, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 16.87 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GLOBE LIFE INC.?
Il prezzo più basso di GLOBE LIFE INC. (GL-PD) nel corso dell'anno è stato 14.52. Confrontandolo con gli attuali 16.63 e 14.52 - 18.91 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GL-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GL-PD?
Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 16.87 e -8.93%.
- Chiusura Precedente
- 16.87
- Apertura
- 16.96
- Bid
- 16.63
- Ask
- 16.93
- Minimo
- 16.63
- Massimo
- 17.05
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- -1.42%
- Variazione Mensile
- -0.72%
- Variazione Semestrale
- 3.55%
- Variazione Annuale
- -8.93%
