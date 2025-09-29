GL-PD: Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061
今日GL-PD汇率已更改-1.42%。当日，交易品种以低点16.63和高点17.05进行交易。
关注Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GL-PD股票今天的价格是多少？
Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061股票今天的定价为16.63。它在-1.42%范围内交易，昨天的收盘价为16.87，交易量达到33。GL-PD的实时价格图表显示了这些更新。
Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061股票是否支付股息？
Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061目前的价值为16.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.93%和USD。实时查看图表以跟踪GL-PD走势。
如何购买GL-PD股票？
您可以以16.63的当前价格购买Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061股票。订单通常设置在16.63或16.93附近，而33和-1.95%显示市场活动。立即关注GL-PD的实时图表更新。
如何投资GL-PD股票？
投资Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061需要考虑年度范围14.52 - 18.91和当前价格16.63。许多人在以16.63或16.93下订单之前，会比较-0.72%和。实时查看GL-PD价格图表，了解每日变化。
GLOBE LIFE INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GLOBE LIFE INC.的最高价格是18.91。在14.52 - 18.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061的绩效。
GLOBE LIFE INC.股票的最低价格是多少？
GLOBE LIFE INC.（GL-PD）的最低价格为14.52。将其与当前的16.63和14.52 - 18.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GL-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GL-PD股票是什么时候拆分的？
Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.87和-8.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.87
- 开盘价
- 16.96
- 卖价
- 16.63
- 买价
- 16.93
- 最低价
- 16.63
- 最高价
- 17.05
- 交易量
- 33
- 日变化
- -1.42%
- 月变化
- -0.72%
- 6个月变化
- 3.55%
- 年变化
- -8.93%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值