GL-PD股票今天的价格是多少？ Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061股票今天的定价为16.63。它在-1.42%范围内交易，昨天的收盘价为16.87，交易量达到33。GL-PD的实时价格图表显示了这些更新。

Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061股票是否支付股息？ Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061目前的价值为16.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.93%和USD。实时查看图表以跟踪GL-PD走势。

如何购买GL-PD股票？ 您可以以16.63的当前价格购买Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061股票。订单通常设置在16.63或16.93附近，而33和-1.95%显示市场活动。立即关注GL-PD的实时图表更新。

如何投资GL-PD股票？ 投资Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061需要考虑年度范围14.52 - 18.91和当前价格16.63。许多人在以16.63或16.93下订单之前，会比较-0.72%和。实时查看GL-PD价格图表，了解每日变化。

GLOBE LIFE INC.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GLOBE LIFE INC.的最高价格是18.91。在14.52 - 18.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061的绩效。

GLOBE LIFE INC.股票的最低价格是多少？ GLOBE LIFE INC.（GL-PD）的最低价格为14.52。将其与当前的16.63和14.52 - 18.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GL-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。