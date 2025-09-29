- Panorámica
GL-PD: Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061
El tipo de cambio de GL-PD de hoy ha cambiado un -1.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.63, mientras que el máximo ha alcanzado 17.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GL-PD hoy?
Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 (GL-PD) se evalúa hoy en 16.63. El instrumento se negocia dentro de -1.42%; el cierre de ayer ha sido 16.87 y el volumen comercial ha alcanzado 33. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GL-PD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061?
Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 se evalúa actualmente en 16.63. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -8.93% y USD. Monitoree los movimientos de GL-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GL-PD?
Puede comprar acciones de Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 (GL-PD) al precio actual de 16.63. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 16.63 o 16.93, mientras que 33 y -1.95% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GL-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GL-PD?
Invertir en Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 implica tener en cuenta el rango anual 14.52 - 18.91 y el precio actual 16.63. Muchos comparan -0.72% y 3.55% antes de colocar órdenes en 16.63 o 16.93. Estudie los cambios diarios de precios de GL-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de GLOBE LIFE INC.?
El precio más alto de GLOBE LIFE INC. (GL-PD) en el último año ha sido 18.91. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 14.52 - 18.91, una comparación con 16.87 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de GLOBE LIFE INC.?
El precio más bajo de GLOBE LIFE INC. (GL-PD) para el año ha sido 14.52. La comparación con los actuales 16.63 y 14.52 - 18.91 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GL-PD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GL-PD?
En el pasado, Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 16.87 y -8.93% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 16.87
- Open
- 16.96
- Bid
- 16.63
- Ask
- 16.93
- Low
- 16.63
- High
- 17.05
- Volumen
- 33
- Cambio diario
- -1.42%
- Cambio mensual
- -0.72%
- Cambio a 6 meses
- 3.55%
- Cambio anual
- -8.93%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.