GL-PD: Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061
Le taux de change de GL-PD a changé de -1.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.63 et à un maximum de 17.05.
Suivez la dynamique Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GL-PD aujourd'hui ?
L'action Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 est cotée à 16.63 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.42%, a clôturé hier à 16.87 et son volume d'échange a atteint 33. Le graphique en temps réel du cours de GL-PD présente ces mises à jour.
L'action Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 verse-t-elle des dividendes ?
Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 est actuellement valorisé à 16.63. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -8.93% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GL-PD.
Comment acheter des actions GL-PD ?
Vous pouvez acheter des actions Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 au cours actuel de 16.63. Les ordres sont généralement placés à proximité de 16.63 ou de 16.93, le 33 et le -1.95% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GL-PD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GL-PD ?
Investir dans Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 14.52 - 18.91 et le prix actuel 16.63. Beaucoup comparent -0.72% et 3.55% avant de passer des ordres à 16.63 ou 16.93. Consultez le graphique du cours de GL-PD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action GLOBE LIFE INC. ?
Le cours le plus élevé de GLOBE LIFE INC. l'année dernière était 18.91. Au cours de 14.52 - 18.91, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 16.87 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action GLOBE LIFE INC. ?
Le cours le plus bas de GLOBE LIFE INC. (GL-PD) sur l'année a été 14.52. Sa comparaison avec 16.63 et 14.52 - 18.91 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GL-PD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GL-PD a-t-elle été divisée ?
Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 16.87 et -8.93% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 16.87
- Ouverture
- 16.96
- Bid
- 16.63
- Ask
- 16.93
- Plus Bas
- 16.63
- Plus Haut
- 17.05
- Volume
- 33
- Changement quotidien
- -1.42%
- Changement Mensuel
- -0.72%
- Changement à 6 Mois
- 3.55%
- Changement Annuel
- -8.93%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4