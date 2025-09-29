- 概要
GL-PD: Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061
GL-PDの今日の為替レートは、-1.42%変化しました。日中、通貨は1あたり16.63の安値と17.05の高値で取引されました。
Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
GL-PD株の現在の価格は？
Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061の株価は本日16.63です。-1.42%内で取引され、前日の終値は16.87、取引量は33に達しました。GL-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061の株は配当を出しますか？
Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061の現在の価格は16.63です。配当方針は会社によりますが、投資家は-8.93%やUSDにも注目します。GL-PDの動きはライブチャートで確認できます。
GL-PD株を買う方法は？
Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061の株は現在16.63で購入可能です。注文は通常16.63または16.93付近で行われ、33や-1.95%が市場の動きを示します。GL-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。
GL-PD株に投資する方法は？
Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061への投資では、年間の値幅14.52 - 18.91と現在の16.63を考慮します。注文は多くの場合16.63や16.93で行われる前に、-0.72%や3.55%と比較されます。GL-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
GLOBE LIFE INC.の株の最高値は？
GLOBE LIFE INC.の過去1年の最高値は18.91でした。14.52 - 18.91内で株価は大きく変動し、16.87と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
GLOBE LIFE INC.の株の最低値は？
GLOBE LIFE INC.(GL-PD)の年間最安値は14.52でした。現在の16.63や14.52 - 18.91と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GL-PDの動きはライブチャートで確認できます。
GL-PDの株式分割はいつ行われましたか？
Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、16.87、-8.93%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 16.87
- 始値
- 16.96
- 買値
- 16.63
- 買値
- 16.93
- 安値
- 16.63
- 高値
- 17.05
- 出来高
- 33
- 1日の変化
- -1.42%
- 1ヶ月の変化
- -0.72%
- 6ヶ月の変化
- 3.55%
- 1年の変化
- -8.93%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前