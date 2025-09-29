クォートセクション
通貨 / GL-PD
株に戻る

GL-PD: Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061

16.63 USD 0.24 (1.42%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GL-PDの今日の為替レートは、-1.42%変化しました。日中、通貨は1あたり16.63の安値と17.05の高値で取引されました。

Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

GL-PD株の現在の価格は？

Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061の株価は本日16.63です。-1.42%内で取引され、前日の終値は16.87、取引量は33に達しました。GL-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061の株は配当を出しますか？

Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061の現在の価格は16.63です。配当方針は会社によりますが、投資家は-8.93%やUSDにも注目します。GL-PDの動きはライブチャートで確認できます。

GL-PD株を買う方法は？

Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061の株は現在16.63で購入可能です。注文は通常16.63または16.93付近で行われ、33や-1.95%が市場の動きを示します。GL-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。

GL-PD株に投資する方法は？

Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061への投資では、年間の値幅14.52 - 18.91と現在の16.63を考慮します。注文は多くの場合16.63や16.93で行われる前に、-0.72%や3.55%と比較されます。GL-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

GLOBE LIFE INC.の株の最高値は？

GLOBE LIFE INC.の過去1年の最高値は18.91でした。14.52 - 18.91内で株価は大きく変動し、16.87と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

GLOBE LIFE INC.の株の最低値は？

GLOBE LIFE INC.(GL-PD)の年間最安値は14.52でした。現在の16.63や14.52 - 18.91と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GL-PDの動きはライブチャートで確認できます。

GL-PDの株式分割はいつ行われましたか？

Globe Life Inc 4.25% Junior Subordinated Debentures due 2061は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、16.87、-8.93%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
16.63 17.05
1年のレンジ
14.52 18.91
以前の終値
16.87
始値
16.96
買値
16.63
買値
16.93
安値
16.63
高値
17.05
出来高
33
1日の変化
-1.42%
1ヶ月の変化
-0.72%
6ヶ月の変化
3.55%
1年の変化
-8.93%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待