GHG: GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac
A taxa do GHG para hoje mudou para 0.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.18 e o mais alto foi 2.26.
Veja a dinâmica do par de moedas GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GHG hoje?
Hoje GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac (GHG) está avaliado em 2.19. O instrumento é negociado dentro de 2.18 - 2.26, o fechamento de ontem foi 2.17, e o volume de negociação atingiu 49. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GHG em tempo real.
As ações de GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac pagam dividendos?
Atualmente GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac está avaliado em 2.19. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -25.26% e USD. Monitore os movimentos de GHG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GHG?
Você pode comprar ações de GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac (GHG) pelo preço atual 2.19. Ordens geralmente são executadas perto de 2.19 ou 2.49, enquanto 49 e 0.46% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GHG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GHG?
Investir em GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac envolve considerar a faixa anual 1.85 - 3.22 e o preço atual 2.19. Muitos comparam 0.92% e 6.31% antes de enviar ordens em 2.19 ou 2.49. Estude as mudanças diárias de preço de GHG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Greentree Hospitality Group Ltd.?
O maior preço de Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG) no último ano foi 3.22. As ações oscilaram bastante dentro de 1.85 - 3.22, e a comparação com 2.17 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Greentree Hospitality Group Ltd.?
O menor preço de Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG) no ano foi 1.85. A comparação com o preço atual 2.19 e 1.85 - 3.22 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GHG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GHG?
No passado GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.17 e -25.26% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 2.17
- Open
- 2.18
- Bid
- 2.19
- Ask
- 2.49
- Low
- 2.18
- High
- 2.26
- Volume
- 49
- Mudança diária
- 0.92%
- Mudança mensal
- 0.92%
- Mudança de 6 meses
- 6.31%
- Mudança anual
- -25.26%