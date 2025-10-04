Курс GHG за сегодня изменился на 0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.18, а максимальная — 2.26.

Следите за динамикой GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.