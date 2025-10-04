- Обзор рынка
GHG: GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac
Курс GHG за сегодня изменился на 0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.18, а максимальная — 2.26.
Следите за динамикой GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GHG сегодня?
GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac (GHG) сегодня оценивается на уровне 2.19. Инструмент торгуется в пределах 2.18 - 2.26, вчерашнее закрытие составило 2.17, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GHG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac?
GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac в настоящее время оценивается в 2.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -25.26% и USD. Отслеживайте движения GHG на графике в реальном времени.
Как купить акции GHG?
Вы можете купить акции GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac (GHG) по текущей цене 2.19. Ордера обычно размещаются около 2.19 или 2.49, тогда как 49 и 0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GHG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GHG?
Инвестирование в GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac предполагает учет годового диапазона 1.85 - 3.22 и текущей цены 2.19. Многие сравнивают 0.92% и 6.31% перед размещением ордеров на 2.19 или 2.49. Изучайте ежедневные изменения цены GHG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Greentree Hospitality Group Ltd.?
Самая высокая цена Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG) за последний год составила 3.22. Акции заметно колебались в пределах 1.85 - 3.22, сравнение с 2.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Greentree Hospitality Group Ltd.?
Самая низкая цена Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG) за год составила 1.85. Сравнение с текущими 2.19 и 1.85 - 3.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GHG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GHG?
В прошлом GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.17 и -25.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.17
- Open
- 2.18
- Bid
- 2.19
- Ask
- 2.49
- Low
- 2.18
- High
- 2.26
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- 0.92%
- Месячное изменение
- 0.92%
- 6-месячное изменение
- 6.31%
- Годовое изменение
- -25.26%