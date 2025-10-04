GHG: GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac
今日GHG汇率已更改0.92%。当日，交易品种以低点2.18和高点2.26进行交易。
关注GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
GHG股票今天的价格是多少？
GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac股票今天的定价为2.19。它在2.18 - 2.26范围内交易，昨天的收盘价为2.17，交易量达到49。GHG的实时价格图表显示了这些更新。
GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac股票是否支付股息？
GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac目前的价值为2.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-25.26%和USD。实时查看图表以跟踪GHG走势。
如何购买GHG股票？
您可以以2.19的当前价格购买GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac股票。订单通常设置在2.19或2.49附近，而49和0.46%显示市场活动。立即关注GHG的实时图表更新。
如何投资GHG股票？
投资GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac需要考虑年度范围1.85 - 3.22和当前价格2.19。许多人在以2.19或2.49下订单之前，会比较0.92%和。实时查看GHG价格图表，了解每日变化。
Greentree Hospitality Group Ltd.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Greentree Hospitality Group Ltd.的最高价格是3.22。在1.85 - 3.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac的绩效。
Greentree Hospitality Group Ltd.股票的最低价格是多少？
Greentree Hospitality Group Ltd.（GHG）的最低价格为1.85。将其与当前的2.19和1.85 - 3.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GHG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GHG股票是什么时候拆分的？
GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.17和-25.26%中可见。
