GHG: GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac

2.19 USD 0.02 (0.92%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GHG汇率已更改0.92%。当日，交易品种以低点2.18和高点2.26进行交易。

关注GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GHG股票今天的价格是多少？

GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac股票今天的定价为2.19。它在2.18 - 2.26范围内交易，昨天的收盘价为2.17，交易量达到49。GHG的实时价格图表显示了这些更新。

GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac股票是否支付股息？

GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac目前的价值为2.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-25.26%和USD。实时查看图表以跟踪GHG走势。

如何购买GHG股票？

您可以以2.19的当前价格购买GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac股票。订单通常设置在2.19或2.49附近，而49和0.46%显示市场活动。立即关注GHG的实时图表更新。

如何投资GHG股票？

投资GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac需要考虑年度范围1.85 - 3.22和当前价格2.19。许多人在以2.19或2.49下订单之前，会比较0.92%和。实时查看GHG价格图表，了解每日变化。

Greentree Hospitality Group Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Greentree Hospitality Group Ltd.的最高价格是3.22。在1.85 - 3.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac的绩效。

Greentree Hospitality Group Ltd.股票的最低价格是多少？

Greentree Hospitality Group Ltd.（GHG）的最低价格为1.85。将其与当前的2.19和1.85 - 3.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GHG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GHG股票是什么时候拆分的？

GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.17和-25.26%中可见。

日范围
2.18 2.26
年范围
1.85 3.22
前一天收盘价
2.17
开盘价
2.18
卖价
2.19
买价
2.49
最低价
2.18
最高价
2.26
交易量
49
日变化
0.92%
月变化
0.92%
6个月变化
6.31%
年变化
-25.26%
04 十月, 星期六