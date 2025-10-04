- Panorámica
GHG: GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac
El tipo de cambio de GHG de hoy ha cambiado un 0.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.18, mientras que el máximo ha alcanzado 2.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GHG hoy?
GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac (GHG) se evalúa hoy en 2.19. El instrumento se negocia dentro de 2.18 - 2.26; el cierre de ayer ha sido 2.17 y el volumen comercial ha alcanzado 49. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GHG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac?
GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac se evalúa actualmente en 2.19. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -25.26% y USD. Monitoree los movimientos de GHG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GHG?
Puede comprar acciones de GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac (GHG) al precio actual de 2.19. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 2.19 o 2.49, mientras que 49 y 0.46% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GHG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GHG?
Invertir en GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac implica tener en cuenta el rango anual 1.85 - 3.22 y el precio actual 2.19. Muchos comparan 0.92% y 6.31% antes de colocar órdenes en 2.19 o 2.49. Estudie los cambios diarios de precios de GHG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Greentree Hospitality Group Ltd.?
El precio más alto de Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG) en el último año ha sido 3.22. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 1.85 - 3.22, una comparación con 2.17 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Greentree Hospitality Group Ltd.?
El precio más bajo de Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG) para el año ha sido 1.85. La comparación con los actuales 2.19 y 1.85 - 3.22 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GHG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GHG?
En el pasado, GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 2.17 y -25.26% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 2.17
- Open
- 2.18
- Bid
- 2.19
- Ask
- 2.49
- Low
- 2.18
- High
- 2.26
- Volumen
- 49
- Cambio diario
- 0.92%
- Cambio mensual
- 0.92%
- Cambio a 6 meses
- 6.31%
- Cambio anual
- -25.26%