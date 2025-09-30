- Panoramica
GHG: GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac
Il tasso di cambio GHG ha avuto una variazione del -0.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.17 e ad un massimo di 2.26.
Segui le dinamiche di GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GHG oggi?
Oggi le azioni GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac sono prezzate a 2.20. Viene scambiato all'interno di -0.90%, la chiusura di ieri è stata 2.22 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GHG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac pagano dividendi?
GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac è attualmente valutato a 2.20. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -27.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GHG.
Come acquistare azioni GHG?
Puoi acquistare azioni GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac al prezzo attuale di 2.20. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.20 o 2.50, mentre 14 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GHG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GHG?
Investire in GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac implica considerare l'intervallo annuale 1.85 - 3.35 e il prezzo attuale 2.20. Molti confrontano 3.29% e -11.65% prima di effettuare ordini su 2.20 o 2.50. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GHG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Greentree Hospitality Group Ltd.?
Il prezzo massimo di Greentree Hospitality Group Ltd. nell'ultimo anno è stato 3.35. All'interno di 1.85 - 3.35, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.22 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Greentree Hospitality Group Ltd.?
Il prezzo più basso di Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG) nel corso dell'anno è stato 1.85. Confrontandolo con gli attuali 2.20 e 1.85 - 3.35 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GHG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GHG?
GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.22 e -27.63%.
