GHG: GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac

2.19 USD 0.02 (0.92%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GHGの今日の為替レートは、0.92%変化しました。日中、通貨は1あたり2.18の安値と2.26の高値で取引されました。

GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eacダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

GHG株の現在の価格は？

GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eacの株価は本日2.19です。2.18 - 2.26内で取引され、前日の終値は2.17、取引量は49に達しました。GHGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eacの株は配当を出しますか？

GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eacの現在の価格は2.19です。配当方針は会社によりますが、投資家は-25.26%やUSDにも注目します。GHGの動きはライブチャートで確認できます。

GHG株を買う方法は？

GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eacの株は現在2.19で購入可能です。注文は通常2.19または2.49付近で行われ、49や0.46%が市場の動きを示します。GHGの最新情報はライブチャートで確認できます。

GHG株に投資する方法は？

GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eacへの投資では、年間の値幅1.85 - 3.22と現在の2.19を考慮します。注文は多くの場合2.19や2.49で行われる前に、0.92%や6.31%と比較されます。GHGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Greentree Hospitality Group Ltd.の株の最高値は？

Greentree Hospitality Group Ltd.の過去1年の最高値は3.22でした。1.85 - 3.22内で株価は大きく変動し、2.17と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eacのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Greentree Hospitality Group Ltd.の株の最低値は？

Greentree Hospitality Group Ltd.(GHG)の年間最安値は1.85でした。現在の2.19や1.85 - 3.22と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GHGの動きはライブチャートで確認できます。

GHGの株式分割はいつ行われましたか？

GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eacは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.17、-25.26%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
2.18 2.26
1年のレンジ
1.85 3.22
以前の終値
2.17
始値
2.18
買値
2.19
買値
2.49
安値
2.18
高値
2.26
出来高
49
1日の変化
0.92%
1ヶ月の変化
0.92%
6ヶ月の変化
6.31%
1年の変化
-25.26%
04 10月, 土曜日