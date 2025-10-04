- 概要
GHG: GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac
GHGの今日の為替レートは、0.92%変化しました。日中、通貨は1あたり2.18の安値と2.26の高値で取引されました。
GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eacダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GHG株の現在の価格は？
GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eacの株価は本日2.19です。2.18 - 2.26内で取引され、前日の終値は2.17、取引量は49に達しました。GHGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eacの株は配当を出しますか？
GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eacの現在の価格は2.19です。配当方針は会社によりますが、投資家は-25.26%やUSDにも注目します。GHGの動きはライブチャートで確認できます。
GHG株を買う方法は？
GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eacの株は現在2.19で購入可能です。注文は通常2.19または2.49付近で行われ、49や0.46%が市場の動きを示します。GHGの最新情報はライブチャートで確認できます。
GHG株に投資する方法は？
GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eacへの投資では、年間の値幅1.85 - 3.22と現在の2.19を考慮します。注文は多くの場合2.19や2.49で行われる前に、0.92%や6.31%と比較されます。GHGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Greentree Hospitality Group Ltd.の株の最高値は？
Greentree Hospitality Group Ltd.の過去1年の最高値は3.22でした。1.85 - 3.22内で株価は大きく変動し、2.17と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eacのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Greentree Hospitality Group Ltd.の株の最低値は？
Greentree Hospitality Group Ltd.(GHG)の年間最安値は1.85でした。現在の2.19や1.85 - 3.22と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GHGの動きはライブチャートで確認できます。
GHGの株式分割はいつ行われましたか？
GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eacは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.17、-25.26%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 2.17
- 始値
- 2.18
- 買値
- 2.19
- 買値
- 2.49
- 安値
- 2.18
- 高値
- 2.26
- 出来高
- 49
- 1日の変化
- 0.92%
- 1ヶ月の変化
- 0.92%
- 6ヶ月の変化
- 6.31%
- 1年の変化
- -25.26%