GHG: GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac
Le taux de change de GHG a changé de -0.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.17 et à un maximum de 2.26.
Suivez la dynamique GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GHG aujourd'hui ?
L'action GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac est cotée à 2.20 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.90%, a clôturé hier à 2.22 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de GHG présente ces mises à jour.
L'action GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac verse-t-elle des dividendes ?
GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac est actuellement valorisé à 2.20. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -27.63% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GHG.
Comment acheter des actions GHG ?
Vous pouvez acheter des actions GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac au cours actuel de 2.20. Les ordres sont généralement placés à proximité de 2.20 ou de 2.50, le 14 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GHG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GHG ?
Investir dans GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac implique de prendre en compte la fourchette annuelle 1.85 - 3.35 et le prix actuel 2.20. Beaucoup comparent 3.29% et -11.65% avant de passer des ordres à 2.20 ou 2.50. Consultez le graphique du cours de GHG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Greentree Hospitality Group Ltd. ?
Le cours le plus élevé de Greentree Hospitality Group Ltd. l'année dernière était 3.35. Au cours de 1.85 - 3.35, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 2.22 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Greentree Hospitality Group Ltd. ?
Le cours le plus bas de Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG) sur l'année a été 1.85. Sa comparaison avec 2.20 et 1.85 - 3.35 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GHG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GHG a-t-elle été divisée ?
GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 2.22 et -27.63% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 2.22
- Ouverture
- 2.20
- Bid
- 2.20
- Ask
- 2.50
- Plus Bas
- 2.17
- Plus Haut
- 2.26
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- -0.90%
- Changement Mensuel
- 3.29%
- Changement à 6 Mois
- -11.65%
- Changement Annuel
- -27.63%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8