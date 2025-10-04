- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GHG: GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac
Der Wechselkurs von GHG hat sich für heute um 0.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.18 bis zu einem Hoch von 2.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GHG heute?
Die Aktie von GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac (GHG) notiert heute bei 2.19. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.18 - 2.26 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 2.17 und das Handelsvolumen erreichte 49. Das Live-Chart von GHG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GHG Dividenden?
GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac wird derzeit mit 2.19 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -25.26% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GHG zu verfolgen.
Wie kaufe ich GHG-Aktien?
Sie können Aktien von GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac (GHG) zum aktuellen Kurs von 2.19 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 2.19 oder 2.49 platziert, während 49 und 0.46% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GHG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GHG-Aktien?
Bei einer Investition in GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac müssen die jährliche Spanne 1.85 - 3.22 und der aktuelle Kurs 2.19 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.92% und 6.31%, bevor sie Orders zu 2.19 oder 2.49 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GHG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Greentree Hospitality Group Ltd.?
Der höchste Kurs von Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG) im vergangenen Jahr lag bei 3.22. Innerhalb von 1.85 - 3.22 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 2.17 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Greentree Hospitality Group Ltd.?
Der niedrigste Kurs von Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG) im Laufe des Jahres betrug 1.85. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 2.19 und der Spanne 1.85 - 3.22 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GHG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GHG statt?
GreenTree Hospitality Group Ltd American depositary shares, eac hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 2.17 und -25.26% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.17
- Eröffnung
- 2.18
- Bid
- 2.19
- Ask
- 2.49
- Tief
- 2.18
- Hoch
- 2.26
- Volumen
- 49
- Tagesänderung
- 0.92%
- Monatsänderung
- 0.92%
- 6-Monatsänderung
- 6.31%
- Jahresänderung
- -25.26%