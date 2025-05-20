Moedas / GEG
GEG: Great Elm Group Inc
2.80 USD 0.05 (1.75%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GEG para hoje mudou para -1.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.70 e o mais alto foi 2.84.
Veja a dinâmica do par de moedas Great Elm Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GEG Notícias
- 4 Asset Management Fund Stocks Shine As Their Growth Rankings Jump This Week - Great Elm Group (NASDAQ:GEG), Western Asset Investment (NYSE:PAI)
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Great Elm Group Stock Jumps 51% After Hours On Record Q4 Numbers, CoreWeave Investment - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Great Elm Capital (NASDAQ:GECC)
- Great Elm Group Q4 2025 slides: Record results amid strategic partnerships
- Great Elm Group Swings to Profit in Q4
- Great Elm Group soars after record quarterly earnings beat
- Top 3 Financial Stocks That May Collapse In June - mF International (NASDAQ:MFI), Great Elm Group (NASDAQ:GEG)
- GEG stock touches 52-week high at $2.07 amid market optimism
Faixa diária
2.70 2.84
Faixa anual
1.70 3.51
- Fechamento anterior
- 2.85
- Open
- 2.81
- Bid
- 2.80
- Ask
- 3.10
- Low
- 2.70
- High
- 2.84
- Volume
- 122
- Mudança diária
- -1.75%
- Mudança mensal
- 21.21%
- Mudança de 6 meses
- 40.70%
- Mudança anual
- 46.60%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh