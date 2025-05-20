货币 / GEG
GEG: Great Elm Group Inc
2.84 USD 0.11 (3.73%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GEG汇率已更改-3.73%。当日，交易品种以低点2.79和高点2.95进行交易。
关注Great Elm Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GEG新闻
- 4 Asset Management Fund Stocks Shine As Their Growth Rankings Jump This Week - Great Elm Group (NASDAQ:GEG), Western Asset Investment (NYSE:PAI)
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Great Elm Group Stock Jumps 51% After Hours On Record Q4 Numbers, CoreWeave Investment - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Great Elm Capital (NASDAQ:GECC)
- Great Elm Group Q4 2025 slides: Record results amid strategic partnerships
- Great Elm Group Swings to Profit in Q4
- Great Elm Group soars after record quarterly earnings beat
- Top 3 Financial Stocks That May Collapse In June - mF International (NASDAQ:MFI), Great Elm Group (NASDAQ:GEG)
- GEG stock touches 52-week high at $2.07 amid market optimism
日范围
2.79 2.95
年范围
1.70 3.51
- 前一天收盘价
- 2.95
- 开盘价
- 2.90
- 卖价
- 2.84
- 买价
- 3.14
- 最低价
- 2.79
- 最高价
- 2.95
- 交易量
- 140
- 日变化
- -3.73%
- 月变化
- 22.94%
- 6个月变化
- 42.71%
- 年变化
- 48.69%
17 九月, 星期三
12:30
USD
实际值
1.307 M
预测值
1.322 M
前值
1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值