통화 / GEG
GEG: Great Elm Group Inc
2.72 USD 0.08 (2.86%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GEG 환율이 오늘 -2.86%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.65이고 고가는 2.92이었습니다.
Great Elm Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GEG News
일일 변동 비율
2.65 2.92
년간 변동
1.70 3.51
- 이전 종가
- 2.80
- 시가
- 2.72
- Bid
- 2.72
- Ask
- 3.02
- 저가
- 2.65
- 고가
- 2.92
- 볼륨
- 431
- 일일 변동
- -2.86%
- 월 변동
- 17.75%
- 6개월 변동
- 36.68%
- 년간 변동율
- 42.41%
20 9월, 토요일