GEG: Great Elm Group Inc
2.85 USD 0.10 (3.39%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GEG de hoy ha cambiado un -3.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.79, mientras que el máximo ha alcanzado 2.97.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Great Elm Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GEG News
- 4 Asset Management Fund Stocks Shine As Their Growth Rankings Jump This Week - Great Elm Group (NASDAQ:GEG), Western Asset Investment (NYSE:PAI)
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Great Elm Group Stock Jumps 51% After Hours On Record Q4 Numbers, CoreWeave Investment - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Great Elm Capital (NASDAQ:GECC)
- Great Elm Group Q4 2025 slides: Record results amid strategic partnerships
- Great Elm Group Swings to Profit in Q4
- Great Elm Group soars after record quarterly earnings beat
- Top 3 Financial Stocks That May Collapse In June - mF International (NASDAQ:MFI), Great Elm Group (NASDAQ:GEG)
- GEG stock touches 52-week high at $2.07 amid market optimism
Rango diario
2.79 2.97
Rango anual
1.70 3.51
- Cierres anteriores
- 2.95
- Open
- 2.90
- Bid
- 2.85
- Ask
- 3.15
- Low
- 2.79
- High
- 2.97
- Volumen
- 211
- Cambio diario
- -3.39%
- Cambio mensual
- 23.38%
- Cambio a 6 meses
- 43.22%
- Cambio anual
- 49.21%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B