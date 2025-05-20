Валюты / GEG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GEG: Great Elm Group Inc
2.95 USD 0.04 (1.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GEG за сегодня изменился на 1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.90, а максимальная — 3.03.
Следите за динамикой Great Elm Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GEG
- 4 Asset Management Fund Stocks Shine As Their Growth Rankings Jump This Week - Great Elm Group (NASDAQ:GEG), Western Asset Investment (NYSE:PAI)
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Great Elm Group Stock Jumps 51% After Hours On Record Q4 Numbers, CoreWeave Investment - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Great Elm Capital (NASDAQ:GECC)
- Great Elm Group Q4 2025 slides: Record results amid strategic partnerships
- Great Elm Group Swings to Profit in Q4
- Great Elm Group soars after record quarterly earnings beat
- Top 3 Financial Stocks That May Collapse In June - mF International (NASDAQ:MFI), Great Elm Group (NASDAQ:GEG)
- GEG stock touches 52-week high at $2.07 amid market optimism
Дневной диапазон
2.90 3.03
Годовой диапазон
1.70 3.51
- Предыдущее закрытие
- 2.91
- Open
- 2.90
- Bid
- 2.95
- Ask
- 3.25
- Low
- 2.90
- High
- 3.03
- Объем
- 148
- Дневное изменение
- 1.37%
- Месячное изменение
- 27.71%
- 6-месячное изменение
- 48.24%
- Годовое изменение
- 54.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.