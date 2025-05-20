QuotazioniSezioni
GEG
GEG: Great Elm Group Inc

2.72 USD 0.08 (2.86%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GEG ha avuto una variazione del -2.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.65 e ad un massimo di 2.92.

Segui le dinamiche di Great Elm Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.65 2.92
Intervallo Annuale
1.70 3.51
Chiusura Precedente
2.80
Apertura
2.72
Bid
2.72
Ask
3.02
Minimo
2.65
Massimo
2.92
Volume
431
Variazione giornaliera
-2.86%
Variazione Mensile
17.75%
Variazione Semestrale
36.68%
Variazione Annuale
42.41%
21 settembre, domenica