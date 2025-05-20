Valute / GEG
GEG: Great Elm Group Inc
2.72 USD 0.08 (2.86%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GEG ha avuto una variazione del -2.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.65 e ad un massimo di 2.92.
Segui le dinamiche di Great Elm Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GEG News
- 4 Asset Management Fund Stocks Shine As Their Growth Rankings Jump This Week - Great Elm Group (NASDAQ:GEG), Western Asset Investment (NYSE:PAI)
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Great Elm Group Stock Jumps 51% After Hours On Record Q4 Numbers, CoreWeave Investment - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Great Elm Capital (NASDAQ:GECC)
- Great Elm Group Q4 2025 slides: Record results amid strategic partnerships
- Great Elm Group Swings to Profit in Q4
- Great Elm Group soars after record quarterly earnings beat
- Top 3 Financial Stocks That May Collapse In June - mF International (NASDAQ:MFI), Great Elm Group (NASDAQ:GEG)
- GEG stock touches 52-week high at $2.07 amid market optimism
Intervallo Giornaliero
2.65 2.92
Intervallo Annuale
1.70 3.51
- Chiusura Precedente
- 2.80
- Apertura
- 2.72
- Bid
- 2.72
- Ask
- 3.02
- Minimo
- 2.65
- Massimo
- 2.92
- Volume
- 431
- Variazione giornaliera
- -2.86%
- Variazione Mensile
- 17.75%
- Variazione Semestrale
- 36.68%
- Variazione Annuale
- 42.41%
21 settembre, domenica