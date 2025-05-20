通貨 / GEG
GEG: Great Elm Group Inc
2.80 USD 0.05 (1.75%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GEGの今日の為替レートは、-1.75%変化しました。日中、通貨は1あたり2.70の安値と2.84の高値で取引されました。
Great Elm Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.70 2.84
1年のレンジ
1.70 3.51
- 以前の終値
- 2.85
- 始値
- 2.81
- 買値
- 2.80
- 買値
- 3.10
- 安値
- 2.70
- 高値
- 2.84
- 出来高
- 122
- 1日の変化
- -1.75%
- 1ヶ月の変化
- 21.21%
- 6ヶ月の変化
- 40.70%
- 1年の変化
- 46.60%
