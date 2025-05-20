Währungen / GEG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GEG: Great Elm Group Inc
2.71 USD 0.09 (3.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GEG hat sich für heute um -3.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.70 bis zu einem Hoch von 2.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Great Elm Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GEG News
- 4 Asset Management Fund Stocks Shine As Their Growth Rankings Jump This Week - Great Elm Group (NASDAQ:GEG), Western Asset Investment (NYSE:PAI)
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Great Elm Group Stock Jumps 51% After Hours On Record Q4 Numbers, CoreWeave Investment - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Great Elm Capital (NASDAQ:GECC)
- Great Elm Group Q4 2025 slides: Record results amid strategic partnerships
- Great Elm Group Swings to Profit in Q4
- Great Elm Group soars after record quarterly earnings beat
- Top 3 Financial Stocks That May Collapse In June - mF International (NASDAQ:MFI), Great Elm Group (NASDAQ:GEG)
- GEG stock touches 52-week high at $2.07 amid market optimism
Tagesspanne
2.70 2.77
Jahresspanne
1.70 3.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.80
- Eröffnung
- 2.72
- Bid
- 2.71
- Ask
- 3.01
- Tief
- 2.70
- Hoch
- 2.77
- Volumen
- 52
- Tagesänderung
- -3.21%
- Monatsänderung
- 17.32%
- 6-Monatsänderung
- 36.18%
- Jahresänderung
- 41.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K