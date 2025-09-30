- Visão do mercado
GBUG: Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A
A taxa do GBUG para hoje mudou para 2.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.07 e o mais alto foi 37.91.
Veja a dinâmica do par de moedas Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GBUG hoje?
Hoje Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A (GBUG) está avaliado em 37.32. O instrumento é negociado dentro de 2.39%, o fechamento de ontem foi 36.45, e o volume de negociação atingiu 375. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GBUG em tempo real.
As ações de Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A pagam dividendos?
Atualmente Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A está avaliado em 37.32. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 86.97% e USD. Monitore os movimentos de GBUG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GBUG?
Você pode comprar ações de Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A (GBUG) pelo preço atual 37.32. Ordens geralmente são executadas perto de 37.32 ou 37.62, enquanto 375 e -0.72% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GBUG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GBUG?
Investir em Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A envolve considerar a faixa anual 18.40 - 37.91 e o preço atual 37.32. Muitos comparam 17.84% e 70.96% antes de enviar ordens em 37.32 ou 37.62. Estude as mudanças diárias de preço de GBUG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BARCLAYS BANK PLC?
O maior preço de BARCLAYS BANK PLC (GBUG) no último ano foi 37.91. As ações oscilaram bastante dentro de 18.40 - 37.91, e a comparação com 36.45 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BARCLAYS BANK PLC?
O menor preço de BARCLAYS BANK PLC (GBUG) no ano foi 18.40. A comparação com o preço atual 37.32 e 18.40 - 37.91 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GBUG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GBUG?
No passado Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 36.45 e 86.97% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 36.45
- Open
- 37.59
- Bid
- 37.32
- Ask
- 37.62
- Low
- 37.07
- High
- 37.91
- Volume
- 375
- Mudança diária
- 2.39%
- Mudança mensal
- 17.84%
- Mudança de 6 meses
- 70.96%
- Mudança anual
- 86.97%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4