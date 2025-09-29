クォートセクション
通貨 / GBUG
GBUG: Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A

37.32 USD 0.87 (2.39%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GBUGの今日の為替レートは、2.39%変化しました。日中、通貨は1あたり37.07の安値と37.91の高値で取引されました。

Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

GBUG株の現在の価格は？

Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser Aの株価は本日37.32です。2.39%内で取引され、前日の終値は36.45、取引量は375に達しました。GBUGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser Aの株は配当を出しますか？

Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser Aの現在の価格は37.32です。配当方針は会社によりますが、投資家は86.97%やUSDにも注目します。GBUGの動きはライブチャートで確認できます。

GBUG株を買う方法は？

Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser Aの株は現在37.32で購入可能です。注文は通常37.32または37.62付近で行われ、375や-0.72%が市場の動きを示します。GBUGの最新情報はライブチャートで確認できます。

GBUG株に投資する方法は？

Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser Aへの投資では、年間の値幅18.40 - 37.91と現在の37.32を考慮します。注文は多くの場合37.32や37.62で行われる前に、17.84%や70.96%と比較されます。GBUGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BARCLAYS BANK PLCの株の最高値は？

BARCLAYS BANK PLCの過去1年の最高値は37.91でした。18.40 - 37.91内で株価は大きく変動し、36.45と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser Aのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BARCLAYS BANK PLCの株の最低値は？

BARCLAYS BANK PLC(GBUG)の年間最安値は18.40でした。現在の37.32や18.40 - 37.91と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GBUGの動きはライブチャートで確認できます。

GBUGの株式分割はいつ行われましたか？

Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser Aは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.45、86.97%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
37.07 37.91
1年のレンジ
18.40 37.91
以前の終値
36.45
始値
37.59
買値
37.32
買値
37.62
安値
37.07
高値
37.91
出来高
375
1日の変化
2.39%
1ヶ月の変化
17.84%
6ヶ月の変化
70.96%
1年の変化
86.97%
