GBUG: Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A
GBUGの今日の為替レートは、2.39%変化しました。日中、通貨は1あたり37.07の安値と37.91の高値で取引されました。
Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GBUG株の現在の価格は？
Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser Aの株価は本日37.32です。2.39%内で取引され、前日の終値は36.45、取引量は375に達しました。GBUGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser Aの株は配当を出しますか？
Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser Aの現在の価格は37.32です。配当方針は会社によりますが、投資家は86.97%やUSDにも注目します。GBUGの動きはライブチャートで確認できます。
GBUG株を買う方法は？
Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser Aの株は現在37.32で購入可能です。注文は通常37.32または37.62付近で行われ、375や-0.72%が市場の動きを示します。GBUGの最新情報はライブチャートで確認できます。
GBUG株に投資する方法は？
Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser Aへの投資では、年間の値幅18.40 - 37.91と現在の37.32を考慮します。注文は多くの場合37.32や37.62で行われる前に、17.84%や70.96%と比較されます。GBUGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BARCLAYS BANK PLCの株の最高値は？
BARCLAYS BANK PLCの過去1年の最高値は37.91でした。18.40 - 37.91内で株価は大きく変動し、36.45と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser Aのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BARCLAYS BANK PLCの株の最低値は？
BARCLAYS BANK PLC(GBUG)の年間最安値は18.40でした。現在の37.32や18.40 - 37.91と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GBUGの動きはライブチャートで確認できます。
GBUGの株式分割はいつ行われましたか？
Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser Aは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.45、86.97%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 36.45
- 始値
- 37.59
- 買値
- 37.32
- 買値
- 37.62
- 安値
- 37.07
- 高値
- 37.91
- 出来高
- 375
- 1日の変化
- 2.39%
- 1ヶ月の変化
- 17.84%
- 6ヶ月の変化
- 70.96%
- 1年の変化
- 86.97%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
